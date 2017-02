Kiteboatspeed : un bateau pensé pour les skippers en situation de handicap comme pour les skippers valides

Le projet de kiteboatspeed a été lancé avec une ambition forte : créer une nouvelle méthode de navigation et une classe de bateaux qui pourrait participer aux Jeux olympiques et paralympiques.

Depuis le mois de novembre 2016, les étudiants d’ESTACA Sailing, l’association de voile de l’école d’ingénieurs spécialisée dans les transports, travaillent à la conception d’un bateau nouvelle génération : le Kiteboatspeed. Ce bateau à voile innovant, composé de foils et tracté par une aile de kitesurf, a été pensé pour les skippers en situation de handicap comme pour les skippers valides. Imaginé par l’association Air Océan, fondée par Christophe Martin et Chris Ballois, deux watermen de haut niveau en situation de handicap, ce bateau pourrait prochainement concourir aux jeux olympiques et paralympiques.



Un défi humain et technologique pour les étudiants



Depuis novembre 2016, une dizaine d’étudiants de l’association ESTACA Sailing est mobilisée sur l’optimisation de la coque du kiteboatspeed, ainsi que sur la fabrication d’un nouveau prototype. L’expertise des étudiants-ingénieurs de l’Ecole a été sollicitée pour que cet élément central de la performance du bateau soit plus solide, fiable, et léger tout en restant stable. L’enjeu est de taille, puisque ce support doit être accessible pour les sportifs en situation de handicap comme pour les personnes valides.



Pour ce faire, les étudiants ont établi le cahier des charges avec les porteurs du projet, ont travaillé sur la modélisation de la coque et construit le moule qui permettra de la fabriquer. Ils ont également réalisé des études aérodynamiques pour que le bateau puisse gagner en vitesse, dans l’optique de son utilisation en compétition. Un premier prototype sera finalisé au printemps pour faire de premiers essais sur l’eau.



Vers une nouvelle catégorie olympique et paralympique pour les skippers ?



Christophe Martin et Chris Ballois, les fondateurs de l’association Air Océan à l’initiative du projet, sont tous deux des watermen d’exception. Christophe Martin, paraplégique depuis un accident de VTT, est le premier kitesurfer paraplégique de l’histoire. Il est notamment le créateur du premier châssis permettant de naviguer en kitesurf en position assise. Chris Ballois, né sans avant-bras gauche, est détenteur du record du monde de vitesse à la voile handisport depuis 2014. Il est également 7ème du championnat du monde de vitesse de kitesurf 2016 parmi les valides.



Leur projet de kiteboatspeed a été lancé avec une ambition forte : créer une nouvelle méthode de navigation et une classe de bateaux qui pourrait participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Le kiteboatspeed doit ainsi pouvoir assurer sécurité et performance aux skippers, qu’ils soient homme, femme, en situation de handicap ou non. L’initiative est aujourd’hui soutenue par la Fondation Mallet, le Comité Départemental de Voile des Yvelines et le Comité Handisport des Yvelines.





