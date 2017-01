Lancement de la 3e édition des Trophées « Femmes en EA » le 7 mars 2017

Fort du succès des deux premières éditions, Handiréseau organise pour la 3e année consécutive, les Trophées « Femmes en EA » qui valorisent les parcours exceptionnels de salariées en Entreprises Adaptées, le savoir-faire et l’accompagnement des salariés par ces structures.



Cette 3e édition sera placée sous le thème de « la performance collective » mettant ainsi en avant les partenariats Entreprises/Entreprises Adaptées. Ces collaborations édifiantes ont permis à ces différents acteurs de construire ensemble des partenariats fructueux et d’offrir de belles perspectives professionnelles et de formation à leurs salariés.



« Quoi de plus enthousiasmant pour le représentant des TPE et des PME que de mettre en avant l’investissement personnel, la volonté inébranlable, la motivation et l’énergie de femmes extraordinaires en situation de handicap ou pas, salariées d’EA, ou de femmes exemplaires créatrices d’EA », a déclaré ainsi le parrain de la 3e édition François Asselin, président de la CPME nationale (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises).



Cette journée professionnelle et conviviale, saluée par Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, a obtenu une forte mobilisation de Grandes Entreprises : AG2R La Mondiale – L’Association des Directeurs et Responsables Achats (ADRA), Enedis - BNP Paribas SA - Assystem – ADP qui chaque année, s’engagent de nouveau aux côtés des femmes d’entreprises adaptées.



Au programme : échanges, ateliers professionnels, studio et SpEAker’s Corner pour des rendez-vous B2B et les témoignages de nos candidates.



Lieux : Maison de la RATP

Espace du Centenaire

54, quai de la Rapée 75012 Paris

M° Gare de Lyon (sortie 15)





www.femmes-en-ea.fr

© Handicap Infos - source : communiqué de presse