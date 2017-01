Lettre ouverte à Tous, à toute la République Française

Lettre ouverte à Tous, à toute la République Française

Ensemble Rêvons, Espérons, Cherchons, Trouvons et Agissons

Femmes et Hommes de France, Citoyennes, Citoyens, Représentants Politiques, Institutions, Presse, Médias, Associations et Fondations Respectables, me permettez-vous par ce modeste communiqué, d'avoir le souci de la grandeur de mon pays, de son étoile et de sa merveilleuse recherche de l’Égalité ? Des années de recherches, d'expérimentations, de somptueuses réussites mais aussi d'échecs fondateurs et je peux enfin l'annoncer : J'ai des Réponses !



Ma recherche autour de la question de l'accessibilité à l'art, à la culture, à l'éducation ou tout simplement à la société pour les personnes handicapées, précaires, exclues ou tout simplement différentes est arrivée à son terme.



Dans la Joie, je le crie : j'ai des Réponses, j'ai des Réponses ! Mais quelles sont les questions ? A vous de me les poser.



J'ai apporté l'Art, pas n'importe lequel : un Art Post-Contemporain accessible à Tous, aux plus démunis, aux SDF, aux personnes âgées, aux personnes handicapées... J'ai aidé des adolescents et des adultes en perte de repères à s'intégrer à nouveau dans la société.



Imaginez, avec votre aide et votre appui, demain nous avancerons vers une véritable accessibilité, vers le chemin de l’Égalité et ferons à terme de notre devise nationale, une douce réalité constante.



Je me mets à votre service, au service de valeurs que je défendrai quoi qu'il arrive. Au service d'un Pays en forme d'espérance pour le monde entier. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, mais pas une lumière cachée pour certains, une lumière pour tous, éclairant tout un chacun de sa Vérité.



Je ne suis pas une rêveuse, cela fait des années que je me bats, contre ma maladie et contre une partie de la société qui considère bien souvent que certaines personnes ne sont que des citoyens de seconde zone. L'humanité a tant souffert et souffre encore alors je vous propose un changement, un grand changement, fruit d'une continuité : le chemin vers la Fraternité ! Malgré les souffrances, obstacles et difficultés, je ne peux que paraphraser Victor Hugo : Que notre vengeance soit la Fraternité !



Je mets à votre disposition, mes recherches, universitaires et concrètes, mes créations, cet art de, par, pour et vers Tous, mes résultats, mes hypothèses et surtout mes Réponses.



Que 2017 soit l'année qui marquera le tournant de l'Accessibilité ! Je suis là, ici et maintenant, et vous avez tout mon Respect.



Interview de Laura Hurt, artiste engagée









© Handicap Infos - source : Laura Hurt - Artiste Engagée – Chercheuse - Handicapée Visuelle