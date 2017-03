Mélanie, une jeune femme handicapée, va bientôt pouvoir présenter la météo

À ce jour, quelques grandes chaînes TV et personnalités se sont déjà déclarées intéressées par ce défi.

Mélanie est une jeune femme handicapée intellectuelle qui a un rêve : présenter la météo à la télévision. Mais pour y parvenir elle a besoin de 100 000 likes. C'est un défi pour elle, c'est un défi pour nous tous. Soutenue par l'Unapei, la jeune femme sera peut-être, pour la 1ère fois au monde, la 1ère personne en situation de handicap intellectuel à relever ce défi. Une action inédite et symbolique qui entend démontrer que les personnes handicapées sont capables.



Lancé le 27 février après midi, sans aucun achat média, le projet #melaniepeutlefaire a immédiatement embrasé les réseaux sociaux : à ce jour plus de 150 000 likes sur la page Facebook @melaniepeutlefaire, près de 2 millions de vues pour la première vidéo postée, des dizaines de milliers de partages... une mobilisation et un élan de solidarité sans précédent mais qui doivent encore grandir, grâce à votre soutien.



Découvrez le projet en vidéo







À ce jour, quelques grandes chaînes TV et personnalités se sont déjà déclarées intéressées par ce défi. Il s'agit là d'un magnifique encouragement pour Mélanie et son projet, mais qu'il faut encore aider à propager, partout.



Accompagnée par l'agence Gloryparis, l'Unapei propose à travers cette opération de sensibilisation d'en finir avec les préjugés et les discriminations : les personnes en situation de handicap peuvent et doivent trouver leur place dans la société comme n'importe quel autre citoyen. Soutenir le projet de Mélanie, c'est tout simplement participer collectivement à la promotion d'un autre modèle de société en accord avec des valeurs humanistes : une société inclusive et solidaire. Une société où accéder à l'éducation, à la santé, au logement, au travail ne soit plus un privilège réservé aux uns et interdit aux autres.





www.unapei.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse