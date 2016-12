Natixis se mobilise pour l’emploi des personnes en situation de handicap

À l’occasion de la 20e édition de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH), Natixis organise une série d’événements pour sensibiliser ses collaborateurs au handicap. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des actions de la société, menées depuis plusieurs années, en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.



« HandiCAP sur la Culture » : 4 semaines d’animations sur différents sites de l'entreprise



La culture est à l’honneur cette année. Baptisée « HandiCAP sur la Culture », cette édition 2016 prévoit quatre semaines d’activités et de manifestations à destination des collaborateurs de l’entreprise. L’objectif : faire évoluer les regards ; faire tomber les stéréotypes et se mobiliser pour plus de diversité, le tout avec humour et convivialité.



Au programme :

One man show de l’humoriste et comédien Krystoff Fluder ;

Quiz musical et cinématographique sur le thème du handicap ;

Afterlunchs musicaux autour de musiciens en situation de handicap, dont l’artiste Gérard Bertolino, guitariste jazz non voyant ou encore le groupe Cheese et son batteur Nicolas Huchet (connu aussi pour son projet "BionicoHand") ;

Marché de Noël solidaire avec des produits issus d’entreprises du secteur protégé.



Un engagement pérenne en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap



La société est engagée depuis 2011 dans une politique active en faveur du recrutement, de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Portée par la mission Handicap et son réseau de référents dans les métiers, elle s’est traduite par deux accords d’entreprise, une collaboration renforcée avec les managers et des résultats concrets : en cinq ans, le taux d’emploi de personnes handicapées a plus que triplé.



Cette politique s’articule autour de quatre engagements :

Faciliter l’accès au travail et à l’embauche : participation à des forums de recrutement spécialisés, partenariats avec des écoles et universités, développement des viviers de candidatures.



Accompagner les personnes handicapées par des mesures concrètes : aménagements de postes et du temps de travail, aide au transport, financement d’équipements spécifiques…



Développer le recours au secteur du travail adapté et protégé : diversification des prestations et des partenaires référencés (numérisation, imprimerie, conseil et informatique…)



Faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur les handicaps : campagnes d’information annuelles, ateliers de formation, sensibilisation de l’entourage professionnel.



