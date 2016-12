Noël solidaire et éco-responsable autour du handicap à Châtillon (92)

Un partenariat innovant en faveur du handicap mental et psychique.

La Fondation des Amis de l’Atelier au travers de ses 4 établissements de Châtillon , en partenariat avec l’Association des Commerçants et des artisans de Châtillon a décidé de sensibiliser les Châtillonnais sur le handicap en faisant connaître ses établissements et le savoir-faire de son ESAT local.



La Ville de Châtillon est éco-responsable et l’association des commerçants souhaite prolonger et se faire écho de cela via ce partenariat : ils ont proposé à l’ESAT de créer des objets à base de recyclage (bouchons, palettes, vieux miroirs,...) qui seront vendus dans les commerçants et artisans adhérents à l’association pour les achats de noël.



L’idée est de mettre en avant la cause du handicap mental et psychique au niveau local au travers de cette initiative originale et impliquante pour les commerçants et artisans qui est très valorisante pour les travailleurs qui font ces produits et en sont très fiers.



Les produits sont mis en place dans 15 boutiques partenaires depuis le 20 novembre. Parmi les produits en vente des plateaux en bouchons, des porte-manteaux, des bancs en bois, des miroirs, des pots à crayons, de la décoration pour chambre d’enfants... créés par les travailleurs de l’ESAT entièrement à base de recyclage.



Les commerçants partenaires seront ravis de vous accueillir dans leur boutique pour vous parler de ce partenariat et de leur implication en faveur du handicap. L’ensemble des produits est également disponible sur catalogue et sur commande.



