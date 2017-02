Olympiades des Métiers : 9, 10 et 11 mars 2017, Finales nationales à Bordeaux

24 finalistes sous l'égide d'Abilympics France pour faire la différence par les compétences. Objectif : inclusion !

Ils sont 24 : fleuriste, cuisinier, pâtissier, web designer, bijoutier, constructeur de route... lycéen, salarié, stagiaire, en contrat d’apprentissage, en recherche d’emploi... En provenance de 7 régions de France, toutes et tous ces candidats en situation de handicap, sont fin prêts pour participer aux côtés de 700 jeunes aux Finales Nationales des Olympiades des Métiers.



Du 9 au 11 mars 2017 à Bordeaux, armés de leur savoir‐faire et d’un dynamisme hors pair, ils vivront cette aventure des métiers sous l’égide d’Abilympics France. Sous la signature « faire la différence par les compétences », cette jeune association ‐organisatrice des 9e Internationaux Abilympics en 2016‐ accompagne et valorise les personnes en situation de handicap engagées dans les compétitions de métiers, partout en France et dans le monde.



#ODM, handicap et talents : 24 candidats, 14 métiers, 7 régions



24 candidats en situation de handicap, âgés de 17 à 54 ans, sont engagés, seul ou en binôme et sans condition d’âge dans la finale des 44e Olympiades des Métiers, compétition de haut vol mondialement reconnue. Concourant sous l’égide d’Abilympics France, ces talentueux passionnés représentent 7 régions : Auvergne‐ Rhône‐Alpes, Centre‐Val de Loire, Hauts de France, Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire‐ et 14 métiers dans 7 secteurs :



Alimentation - Cuisine, Service en salle

Automobile - Cycle et Motocycle

BTP - Construction de routes et canalisation, Peinture et décoration

Industrie - Robotique mobile

Nouvelles Technologies - Administration des systèmes et des réseaux informatiques, Câblage des réseaux très Haut débit, Web Design

Services - Art Floral, Bijouterie‐Joaillerie, Mode et Création

Végétal - Horticulture, Jardinerie‐Paysagiste.



L’ABC by Abilympics, 24 personnalités à découvrir autour de l’alphabet



Quelques jours avant la compétition, c’est autour des lettres et de l’alphabet que ces finalistes entrent en scène pour jouer le jeu des présentations autour de mots empreints d’Autonomie et de Passion.



A comme Autonomie, B comme Beauté du geste ou Binôme, C comme Carrière, D comme Demain, E comme Energie, F comme fierté... 26 lettres pour exprimer des valeurs partagées par tous ces candidats portés par une association : Abilympics France. Regards, échanges, témoignages... autour des ambitions qui les animent au quotidien, ces personnalités se dévoilent dans la saga #ABCbyAbilympics à découvrir jusqu’au 9 mars sur les réseaux sociaux.



Découvertes et animations pour changer de regard sur le handicap et l’emploi



Découvrir un métier, s’étonner de la dextérité, encourager de futurs médaillés, se projeter dans quelques années... Véritable vitrine des savoir‐faire, le Parc des Expositions‐Bordeaux‐Lac ouvrira ses portes en grand pour accueillir 3 jours durant et gratuitement jeunes, adultes et enfants.



Abilympics France proposera un espace de 200 m2 dédiés à des animations et rencontres autour du talent.

Les visiteurs pourront :



Assister à des performances en pâtisserie et poterie animées par des champions de l’équipe de France des Internationaux Abilympics 2016,



Prendre la pose dans le cadre d’un jeu concours « photobooth » Facebook pour tenter de remporter un shooting photo avec un photographe professionnel,



Découvrir le pilotage de drônes avec l’association xxx



Découvrir sur un mur d’écrans et avec les représentants du Leem (Les entreprises du médicament) et de HandiEm les métiers de l’industrie pharmaceutique sous le slogan « Faisons pousser les initiatives »,



Rencontrer les médaillés français des 9e Internationaux Abilympics...



Echanger avec l’Agefiph sur l’emploi et le handicap...



« Faire la différence par les compétences » : signé Abilympics France



24 candidats Abilympics participent à ces finales, contre 6 lors de l’édition 2015. Des chiffres en progression, au regard d’autres données à améliorer.



Près de 480 000 demandeurs d'emploi handicapés sont inscrits à Pôle emploi, représentant 8,6% de l'ensemble des demandeurs d'emploi.



Outre le handicap, ils présentent des difficultés particulières d’insertion ‐ âge élevé (47% ont 50 ans et +), plus faible niveau de formation (74% ont un niveau inférieur au bac) ‐ se traduisant notamment par une ancienneté moyenne d'inscription au chômage supérieure à 800 jours. (Source Agefiph, chiffres Juin 2016).



Et pourtant, ces « pros » témoignent d’une même envie : participer pour soi d’abord, pour les autres aussi, afin de prouver que tout est possible et que la différence se fait par les compétences.



Dans la lignée des 9e Internationaux Abilympics, la communication est orchestrée autour d’une «humanité positive optimiste » mettant en lumière des parcours et des vies tournés vers l’avenir, qui humblement ont tant à dire.



Visible ou invisible, physique ou psychique, le handicap s’efface derrière l’expertise. C’est le message qui sera répété à l’occasion de ces Olympiades et des actions menées tout au long de l’année sous la signature « Faire la différence par les compétences ».





© Handicap Infos - source : communiqué de presse