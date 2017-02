PAM94, le service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite du Val-de-Marne

N°1 français du transport de personnes à mobilité réduite (TPMR), Keolis exploite actuellement une quarantaine de services de transport à la demande en France et transporte plus de 1,2 million de voyageurs par an. © image : Keolis

Grâce à l’exploitation d’une quarantaine de services adaptés aux voyageurs à mobilité réduite, Keolis est leader du transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) en France.



Opérateur historique du service PAM75 dédié aux Parisiens à mobilité réduite, dont le contrat a été renouvelé avec effet au 1er janvier 2017, le groupe continue d’étendre son ancrage en Ile-de-France en remportant l’exploitation du service de TPMR du Val-de-Marne : FILIVAL PAM94. Le groupe exploitera une flotte de 32 véhicules qui effectueront en moyenne 60 000 voyages par an.



Fort de sa capacité d’adaptation aux besoins des différents publics et de son expertise en matière d’accessibilité, Keolis a su formuler dans sa réponse à l’appel d’offres des engagements conformes aux ambitions du Département du Val-de-Marne. Le Groupe développera notamment un nouvel outil d’exploitation de transport à la demande, plus flexible et plus performant, pour offrir un service de qualité, ponctuel et accessible.



Une offre de transport à la demande accessible et adaptée



Le groupe compte développer des solutions de mobilité adaptées aux besoins des voyageurs du Val-de- Marne. Ainsi, le temps d’attente avant l’arrivée des véhicules - problématique au cœur des préoccupations des voyageurs à mobilité réduite – sera diminué grâce à une application permettant aux voyageurs de suivre l’acheminement de leur véhicule en temps réel, mais également de gérer leurs réservations et leurs annulations depuis leur espace client. Le groupe organisera des sessions pour former les voyageurs à mobilité réduite à l’utilisation de cette application.





