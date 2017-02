Personnes en précarité sociale, physique et psychique : insertion sociale et professionnelle dans les métiers du journalisme et de l'audiovisuel

« Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national Emploi et Inclusion 2014-2020 ».

JARIS est une action culturelle et pédagogique qui a pour objectif de permettre à des personnes en précarité morale, sociale, physique et psychique, d’Île-de-France, de 18 à 35 ans, de retrouver leur place dans la société grâce à des formations de préparation à l’accès (ou au retour) au monde du travail, à la pratique des technologies de l’information et de la communication (outils numériques de l’audiovisuel, du multimédia et du journalisme). La 13ème édition de l’action JARIS va s’attacher à réaliser des reportages sur « L’accès à la culture, au sport et à la parole publique pour tous ».



6 PLACES RESTENT DISPONIBLES - INSCRIPTIONS PROLONGÉES JUSQU’AU 3 MARS !



Formation pré-qualifiante Journalisme et audiovisuel :

Du 3 avril au 7 juillet 2017



Puis sous réserve selon parcours initial :

Stage de professionnalisation rémunéré 6 mois



NB : les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 mars 2017 – Coût du stage : Gratuit. La validation des candidatures se fait sur entretien personnalisé. Rémunération possible comme stagiaire de la formation professionnelle selon le profil du candidat (sous réserve).

Lieu du stage : Val-de-Marne (94)



Une lettre de motivation « manuscrite » + un CV + une fiche de renseignement sont à adresser à : Association ACT’PRO - Action JARIS 2017 - 17, Avenue Maurice Ponroy – 94420 - Le-Plessis-Trévise



Information complémentaire :

Tel. 01.56.86.56.81 - Email : contact@jaris.fr





© Handicap Infos - source : communiqué de presse