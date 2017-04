Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés d’Ile-de-France donne la parole aux demandeurs d’emploi en situation de handicap

Cette démarche de recueil de la parole des demandeurs d’emploi en situation de handicap se poursuivra au second semestre 2017.

Les partenaires du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) francilien ont souhaité mettre au cœur de leur intervention le recueil direct de la parole de publics en situation de handicap.



Fin 2016, cette ambition s’est concrétisée par la réalisation d’une enquête auprès de 200 demandeurs d’emploi en situation de handicap franciliens dont les résultats vont nourrir le plan d’action du PRITH sur tous les aspects liés à la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi et à la formation.



Cette démarche de recueil de la parole des demandeurs d’emploi en situation de handicap se poursuivra au second semestre 2017.



L’enquête a permis d’apporter des informations éclairantes sur :



La situation des personnes handicapées en recherche d’emploi (parcours antérieur à la période de chômage, degré de définition du projet professionnel au moment de l’inscription au chômage, nature du handicap,...)



On apprend notamment que...

La population des demandeurs d’emploi en situation de handicap interrogée se compose d’une majorité de personnes expérimentées (64% disposant d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans), qui ont été tout le temps ou majoritairement en emploi au cours de leur vie (82%). Dans 72% des cas, le handicap est invisible pour les tiers. 87% des personnes interrogées ont toutefois évoqué leur situation de handicap avec leur conseiller.



La recherche d’emploi en cours (métiers ciblés, niveau de prise en compte de la situation de handicap, des aspirations personnelles, des expériences antérieures dans la définition du projet...), l’appui reçu et les attentes vis-à-vis des structures d’accompagnement vers l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi, Missions locales notamment).



On apprend notamment que...

43% des travailleurs en situation de handicap interrogés n’avaient pas de projet professionnel précis au moment de leur inscription au chômage, ce qui laisse supposer de forts besoins d’appui dans cette étape.



Le niveau de repérage et d’accès aux services et dispositifs formation -emploi, et notamment ceux exclusivement dédiés aux personnes en situation de handicap,...



On apprend notamment que...

Les principaux dispositifs emploi - formation sont inégalement repérés par les demandeurs d’emploi interrogés, et notamment ceux qui leur sont exclusivement ouverts. Les dispositifs de formation sont globalement les mieux repérés.



Les difficultés rencontrées dans le cadre du parcours vers l’emploi et le niveau de confiance de ces publics pour la suite de leur parcours.



On apprend notamment que...

69% des répondants déclarent rencontrer actuellement des difficultés dans le cadre de leur recherche d’emploi. 42 % évoquent des freins multiples (liés à l’âge, les attentes des employeurs ou encore la mobilité notamment).



Les difficultés liées au handicap sont dans 28% des cas la difficulté principale rencontrée dans la recherche d’emploi.



59% des personnes interrogées se déclarent confiantes par rapport à leur avenir professionnel, les «tout à fait» confiants étant toutefois minoritaires (19%), le niveau de confiance décroissant avec l’âge.



Cette enquête traduit l’ambition d’orienter, à l’aune de ses enseignements, les actions du PRITH et, le cas échéant, de faire évoluer ou d’affiner les approches permettant de lever les freins identifiés (évolution du ciblage de certaines actions, émergence de nouvelles actions...). Un groupe de travail régional se penche actuellement sur les suites à donner à l’enquête, notamment au travers de nouvelles démarches de participation des usagers sur le second semestre 2017.





www.prithidf.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse