PMR Street, le premier GPS piéton optimisé pour les personnes à mobilité réduite

Il était temps… Plus de 40 après la première loi sur l’intégration des personnes handicapées, 100% des personnes à mobilité réduite rencontrent des problèmes dans leurs déplacements.



Avec PMR Street, faites bien plus que de suivre un itinéraire adapté à votre mobilité. Signalez des obstacles et lieux accessibles directement sur l’application, et participez à améliorer l'accessibilité pour tous. Les signalements nous permettent par la suite de créer des itinéraires sans obstacles et rendre ainsi la ville accessible. Que vous soyez en fauteuil roulant, en béquilles, parents avec une poussette ou bien valide, vous avez un itinéraire qui s’adapte à votre mobilité grâce aux signalements de la communauté.



PMR Street en quelques chiffres c'est ...



36 800 obstacles et points d'intérêt accessibles référencés

1 770 villes en France et à l'international



Tout ce travail améliorant l’accessibilité pour tous fut possible grâce à nos 200 bêta testeurs utilisant l'application en 3 mois seulement ! Un grand merci et bravo à eux.



Application disponible sur Iphone



Application disponible sur Android





© Handicap Infos - source : communiqué de presse