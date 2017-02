Polar Kid : Loïc Blaise atteint d'une sclérose en plaques prépare le tour du cercle arctique en 80 jours

Cette expédition fera l’objet d’un film de 90’ intitulé “Polar Kid, le tour des mondes arctiques” réalisé par Mike Magidson et Eric Beaufils.

Loïc Blaise est pilote professionnel. A 34 ans, il apprend qu’il est atteint d’une sclérose en plaques et que ses jours sont comptés. Passionné par le grand Nord, il fait un parallèle entre sa dégénérescence progressive mais irréversible et celle de l’Arctique avec le réchauffement climatique.



“Apprendre qu’on est atteint de la sclérose en plaques à 30 ans est épouvantable. Ça donne le ton de tout ce qu’on va vivre ensuite pendant des années. Et là, on apprend à mourir en fait et puis on trouve des astuces pour rester vivant. Quand on est malade, on rêve d’une échappée belle. J’avais envie d’un dernier round”. Loïc Blaise



Son rêve; il compte le réaliser tant qu’il est encore temps : faire le premier tour aérien du cercle arctique en hydravion ultra-léger, un prototype d’Aero Volga capable d’évoluer sur tous types de surface (310 kg / 10 mètres d’envergure). A ses côtés, le cosmonaute russe Valéri Tokarev et plusieurs grandes figures de l’aérospatiale et de l’aéronautique qui seront les pilotes relais de l’expédition : Virginie Guyot, leader de la Patrouille de France et pilote de chasse ; Jean-François Clervoy, spationaute et Patrick Louis, pilote de ligne, de chasse et pilote pour la Patrouille de France.



Les objectifs de l’expédition :



Créer un événement d’envergure internationale pour favoriser le financement de la recherche sur la sclérose en plaques.



Inciter les enfants atteints de cette maladie incurable à reprendre le contrôle et à réaliser leur rêve.



Sensibiliser le grand public aux conséquences du réchauffement climatique à travers le portrait des peuples qui le vivent au quotidien comme les Tchouktches, nomades du Taïmir et les Evenks.



Vulgariser 10 missions scientifiques qui se sont engagées à être partenaires de l’expédition.



Loïc s’élancera depuis St Pétersbourg mi-avril 2017 pour une épopée de 80 jours, 20 000 km et 30 escales dans 9 pays en compagnie de son jeune husky et de son ami cosmonaute russe. La Sibérie, l’Alaska, le Canada, le Groënland, l’Islande, les Iles Feroe, les Shetland, la Norvège et la Finlande font partie des grandes étapes de son itinéraire.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse