Projet de recherche : le fonctionnement du cerveau chez les personnes aveugles

La participation à l’expérience est rémunérée (100 euros par expérience, plus le coût du trajet en taxi).

Nous menons actuellement une étude qui vise à mieux connaître le fonctionnement du cerveau chez les personnes aveugles, au cours de la perception de l'environnement et des interactions avec cet environnement. Le but à long terme de l'étude est de contribuer à l'amélioration des techniques de réhabilitation pour les patients souffrant de déficience visuelle.



Pour ce faire, nous utilisons l'imagerie par magnétoencéphalographie (MEG) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui sont des techniques non-invasives et qui ne présentent aucun risque pour votre santé. Elles nous permettent de savoir quelles régions de votre cerveau sont activées lorsque vous faites une tâche.



L’expérience se déroule en une session d’environ 5 heures, à l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La participation à l’expérience est rémunérée (100 euros par expérience, plus le coût du trajet en taxi).



Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter :



Par mail : experience.icm@gmail.com ou par téléphone 06 13 01 77 44.





icm-institute.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse