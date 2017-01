Recherche appliquée sur le handicap : appel à Projets 2017

Il est à noter que la Fondation pourra aussi sélectionner des projets de grande qualité en dehors des axes ci-dessous.

En 2017, la FIRAH coordonne un nouvel appel à projets de recherche appliquée sur le handicap dans les domaines suivants...



L’accès à l’éducation

La mobilité

L’avancée en âge des personnes handicapées

L’accès des personnes handicapées aux soins

L’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées

Le soutien aux proches aidants.



Il est à noter que la Fondation pourra aussi sélectionner des projets de grande qualité en dehors des axes ci-dessus.



Les projets sélectionnés porteront une attention particulière à l’application concrète et réelle des connaissances et des résultats issus de la recherche. Ils apporteront des retombées concrètes, utiles et utilisables aux personnes handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels…



Pour cela, chacun de ces projets sera mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et d’acteurs de terrain ainsi les livrables finaux seront des outils concrets.



Calendrier de l’Appel à Projets 2017



Mise en ligne de l’Appel à Projets 2017 : 9 janvier 2017

Clôture de la réception des lettres d’intention : 24 mars 2017



A propos de la FIRAH



La FIRAH est une Fondation reconnue d’utilité publique, qui souhaite mettre la recherche au service des acteurs de terrain. Elle a été créée par Axel Kahn (Président), l’APF, la Fédération des APAJH et la FEGAPEI. C’est pour répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées que la FIRAH a été fondée et qu’elle se développe aujourd’hui autour de ses 2 activités :



Des Appels à Projets annuels (pour soutenir financièrement des projets de recherche appliquée innovants),



Le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap (qui développe, diffuse et valorise les connaissances de la recherche appliquée produites à travers le monde).





www.firah.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse