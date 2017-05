Run Handi Move : découvrir les massifs autour de Grenoble sur des parcours adaptés du 16 au 19 août 2017

Installées sur des Joëlettes, se sont 6 (peut être 7) personnes qui se relaieront sur les sections de portages et seront guidés par ces sportifs au grand cœur, spécialement entraînés pour l'occasion.

Après le Grand Raid de la Réunion, l'Ultra trail du Mont Blanc®, les trails de Maurice et de Rodrigues, l'association run Handi move va faire découvrir cette fois les massifs autour de Grenoble en participant avec cinq joëlettes à l'Ut4M, sur des parcours adaptés. Parée pour découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles aventures entre passion du sport et partage entre capables et autrement capables : du massif volcanique du Piton de la Fournaise aux massifs du Vercors, de l'Oisans, de la Chartreuse et de Belledonne.



C'est un défi immense auquel se prête toute l'équipe de l'association run Handi move. Participer à l'Ut4M en portant des personnes handicapées, à mobilité réduite, afin de leur faire vivre l'ambiance de la course est un moment unique. Invité à venir participer à l'Ut4M il y a 2 ans, souligne Philippe Adam, le directeur de l'association, Il a fallu tout ce temps pour rendre le projet possible.



Conformément à l'objectif premier de l'association, le but est de donner la possibilité à des personnes handicapées de découvrir les paysages majestueux, les richesses patrimoniales et historiques des 4 massifs entourant Grenoble, tout en participant à un événement sportif. C'est une grande fierté de faire découvrir la métropole à nos personnes portées. L'Ut4M est un parcours exigeant que nous prendrons plaisir à partager au mois d'août.



Pour leur première participation à cette course mythique, mais forts de plusieurs participations à la Diagonale des fous, les porteurs feront l'intégralité de la formule Challenge 160 et porteront les personnes handicapées sur presque 50% du parcours.



Installées sur des Joëlettes, se sont 6 (peut être 7) personnes qui se relaieront sur les sections de portages et seront guidés par ces sportifs au grand cœur, spécialement entraînés pour l'occasion. Conçue pour transporter des personnes invalides, la Joëlette est un fauteuil à une seule roue qui permet à l'origine de se faufiler dans les sentiers les plus escarpés.



Pour s'adapter à la particularité des sentiers réunionnais où la Joëlette doit souvent être portée, l'association a intégré des anneaux sur les brancards d'origine afin de permettre le portage à l'aide de harnais. Munie d'un dossier, de sangles et de plusieurs bras réglables, elle garantit confort et sécurité.



En décidant de participer à l'Ut4M160 Challenge du 16 au 19 août, où les participants feront les 4 étapes, une réelle solidarité s'opérera entre les hommes et les femmes de cette équipée.



Au total, ce sera une délégation de 54 membres de la Réunion qui sera accueillie : 28 coureurs-porteurs, 8 personnes portées, 12 accompagnateurs, 6 personnes assistance, pour 5 Joëlettes selon le terrain. L'équipe Ut4M prépare la venue de ces coureurs incroyables et ouvre son refuge à cette association, en partenariat avec l'Écoles des Pupilles de l'Air. De plus, le club des partenaires de l'Ut4M s'étoffe avec le soutien d'entreprises comme Becton Dickinson et ARaymond *, particulièrement sensibles au développement du « sport pour tous ».



* Le Réseau ARaymond est l'un des leaders mondiaux en solutions de fixations et d'assemblage pour l'industrie automobile, et développe son savoir-faire dans d'autres secteurs : Truck, Industrial, Energies, Agriculture et Life. Créée en 1865, à Grenoble (Isère, France), le Réseau ARaymond a toujours été une entreprise familiale. L'actuel CEO, Antoine Raymond, est l'arrière arrière-petit-fils du fondateur, Albert-Pierre Raymond.



Chaque atelier était encadré par des éducateurs spécialisés et les bénévoles de l’association Premiers de Cordée, organisateur de l'événement.



À propos du run Handi move (RHM) :



C'est une association loi 1901, née en octobre 2005. Cette année-là, l'objectif était de permettre à un enfant myopathe de découvrir les trois principaux cirques de l'Ile de La Réunion à bord d'une Joëlette sur les sentiers de randonnée (dont une partie empruntée par le Grand Raid) et de collecter des fonds dans le cadre du TELETHON 2005. Depuis cette première action, qui fut un succès, run Handi move a pour vocation d'aider les personnes à mobilité réduite à découvrir des sites inaccessibles pour eux et de les faire participer à des événements sportifs et à de grandes aventures humaines et sportives. RHM œuvre également pour permettre à ces personnes de participer à des événements sportifs (l'association est au départ de plusieurs courses tout au long de l'année) et organise pour ses adhérents des journées conviviales. Elle contribue à une sensibilisation à la préservation de l'environnement et du patrimoine nature de la Réunion en organisant des opérations de nettoyage des sentiers, participe au téléthon et à d'autres évènements populaires. Elle est sollicitée ponctuellement par certains services hospitaliers et certaines écoles. L'association compte près de 180 adhérents, coureurs, marcheurs, personnes « autrement capable » et leurs familles.





Informations & Inscriptions

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse