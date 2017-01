SEP progressive : la campagne Kiss Goodbye to MS est de retour du 14 Janvier au 14 Février 2017

Le 14 janvier 2017, la Ligue lancera la deuxième édition de la campagne Kiss Goodbye to MS pour soutenir la recherche sur la SEP progressive !

La campagne "Un Baiser d'Adieu à la Sclérose en Plaques – Kiss Goodbye To MS " 2016 a été un grand succès. Elle est donc de retour pour 2017 et elle aura lieu du 14 janvier 2017 au 14 février 2017. Comme pour l’année 2016, la collecte sera reversée à la Recherche sur la Sclérose en Plaques Progressive, pour laquelle il n'y a pour l'instant aucun traitement.



Initiée en Australie en 2010, la campagne“Kiss goodbye to MS” - Un Baiser d’Adieu à la Sclérose en Plaques (SEP) - a pour but de sensibiliser un maximum de monde à cette maladie chronique qui touche plus de 2 millions de personnes dans le monde, et d’inciter toutes les bonnes volontés à se mobiliser pour faire disparaitre cette pathologie.



Pour accentuer la visibilité de la campagne et donc donner un véritable coup de projecteur à la recherche contre la Sclérose en plaques, deux nouveautés sont apportées pour l’édition 2017.



Première nouveauté, nous avons décidé d’utiliser le nom de la campagne en anglais, avec une traduction en français, pour le merchandising et les réseaux sociaux, afin de nous rapprocher de la campagne internationale.



Deuxième nouveauté, beaucoup plus de goodies à l’effigie de la campagne, comme des autocollants ou des tatouages éphémères.



Dernière nouveauté, il est possible de faire un don en utilisant son téléphone portable et en envoyant DON SEP au 32 321 (service gratuit sms).



Les 3 challenges pour participer à la campagne sont les mêmes que l’année dernière



1. Porter quelque chose de ROUGE et/ou à l’effigie de la campagne



2. Oser quelque chose qui sorte de l’ordinaire : saut en parachute, une course à la nage, écrire une chanson…



3. Partager la campagne en organisant chez soi, avec ses amis ou sur son lieu de travail un événement : dîner, fête, petit déjeuner au travail…



Pour partager avec le plus grand nombre et obtenir des soutiens à votre action, il y a les outils suivants :



1. La page Facebook : @KissGoodbyeToMSFrance

2. Les pages Twitter : @LFSEP et @KissGoodbyeMSFr

3. La page de collecte Alvarum

4. Le #KissGoodbyeToMS pour partager les principales initiatives sur les réseaux sociaux





Consultez tous les articles du dossier SEP

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - sources : communiqué de presse