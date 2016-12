Star Wars : UN NOUVEL ESPOIR devient accessible à tous

Le 1er eBook à fonctionnalités d’aide à la lecture, lancé par The Walt Disney Company France.

The Walt Disney Company France lance son premier eBook à fonctionnalités d’accompagnement à la lecture, pouvant aussi convenir aux dyslexiques. Cet ouvrage, retraçant l’histoire de STAR WARS : UN NOUVEL ESPOIR, est le premier d’une collection nommée « Les mots sont à toi » et s’inscrit dans une volonté de l’entreprise de rendre ses contenus accessibles à tous. Ce premier livre est disponible sur iTunes, au prix de 4,99€.



Grâce à ses multiples fonctionnalités, l’eBook STAR WARS : UN NOUVEL ESPOIR rend accessible à tous l’univers de la saga intergalactique la plus célèbre du cinéma. A travers un menu interactif, les lecteurs peuvent définir les spécificités qui faciliteront leur lecture : choix de la police de caractère, taille du texte (grossi jusqu’à 4 fois), coloration des syllabes, affichage d’interlignes, espacements des mots, définition des mots… Pour garantir une bonne compréhension de l’histoire par tous, des visuels illustrent également les temps forts de l’histoire. Et pour ceux qui préfèreraient s’entendre narrer l’histoire de la galaxie lointaine, très lointaine, il est également possible de choisir une écoute mot à mot ou complète du texte.





Pour découvrir le produit et ses fonctionnalités

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse