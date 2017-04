Le Team « Des Pieds et Des Mains - Fondation FDJ » s’offre un podium au Spi Ouest France

Prochain rendez-vous : le Grand Prix Guyader à Douarnenez du 29 avril au 1er mai.

Avec un peu plus de 400 bateaux sur l’eau et des conditions météorologiques quasi optimales, le Spi Ouest France 2017 a tenu toutes ses promesses. Présents sur l’épreuve depuis 2015, les Diam 24 sont venus en nombre cette année à la Trinité-sur-Mer puisque 33 équipages se sont affrontés en baie de Quiberon. La concurrence était donc de sortie pour le Team Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains qui ne s’est pas laissé impressionner pour autant et rend une copie quasi parfaite.



En effet, en terminant 2ème de ce Spi Ouest France juste derrière le vainqueur du Tour de France à la Voile 2016, Lorina Limonade – Golfe du Morbihan, le Team skippé par Damien Seguin s’offre son premier podium en Diam 24 et prouve qu’il est bien l’un des équipages à battre cette saison. SFS (Sofian Bouvet) monte sur la troisième marche.



Durant ces quatre jours de régates, les trimarans ont disputé deux raids côtiers et neuf parcours dits « construits », des parcours plus longs que les stadiums proposés sur le Tour de France à la Voile et qui amènent les équipages à travailler leur vitesse avec de longs bords.



Quatre jours dans le match !



A la Trinité-Sur-Mer, Damien Seguin, Damien Iehl, Benjamin Amiot et François Morvan ont d’entrée de jeu donné le ton en remportant deux parcours sur quatre et en prenant la tête du classement général provisoire à l’issue de la première journée de courses. « Nous étions réguliers devant. C’était mou le matin puis le vent est monté. Au plus fort, nous avions 14 – 15 nœuds. Cette première journée n’a pas été facile car le vent bougeait beaucoup en direction. Il y a d’autres bateaux qui naviguent avec nous du coup ce n’était pas évident à gérer car nous nous retrouvions avec des dévents. Mais globalement, nous sommes satisfaits, nous avons bien navigué sans stress particulier ! » explique le co-skipper Damien Iehl.



Les régates s’enchaînent dès le lendemain avec trois parcours et un raid côtier. Sur l’eau, les conditions sont complexes. Respectivement 16ème, 11ème, 8ème et 6ème des quatre courses, le Team connait une petite baisse de régime qui le fait rétrograder à la 4ème place du général. Les petits airs du troisième jour suffisent à lancer un parcours et un raid côtier de 21 milles. A bord du Diam 24 Fondation FDJ – Des Pieds Des Mains, Damien Iehl a laissé la barre à Damien Seguin. Le double médaillé olympique et ses deux équipiers Benjamin Amiot et François Morvan bataillent en tête de flotte dans des conditions clémentes. Ils se classent 4ème du parcours et 2ème du raid. Cette belle journée leur permet de monter dimanche soir sur la deuxième marche du podium du classement général provisoire à 12 points du leader, Lorina Limonade – Golfe du Morbihan, vainqueur du Tour de France à la Voile 2016. La 39ème édition du Spi Ouest France se conclut ce lundi avec un ultime parcours pour les Diam 24. Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains termine 8ème. Le Team conserve sa 2ème place au classement général.



Damien Seguin, skipper du Team



« Nous sommes très satisfaits de notre résultat. C’est un joli podium. Nous avons fait preuve de régularité pendant tout le week-end. C’est d’autant plus satisfaisant que nous avons mis en place chaque jour une configuration d’équipage différente. C’est intéressant de naviguer avec 32 bateaux. Le niveau de la flotte est très disparate mais il y a un groupe de 10 bateaux qui marche très bien. C’est bien de pouvoir se confronter à eux. Il reste encore de belles régates avant le Tour de France à la Voile. Les équipages vont continuer à progresser et le niveau va encore s’élever. En ce qui nous concerne, il nous faut acquérir encore un peu plus de finesse dans chaque poste, travailler certains détails et garder ce niveau d’exigence pour être les meilleurs. »



Printemps 2017 - Programme de régates :



Grand Prix Guyader : 29 avril au 1er mai

Grand Prix de l’Ecole Navale : 25 au 28 mai

Normandy Cup : 15 au 18 juin



L'association "Des Pieds et Des Mains"



Des Pieds et Des Mains est une association à but non lucratif créée en 2005 par Damien Seguin. Son but est de permettre l’accès des sports nautiques aux personnes en situation de handicap. L’association favorise la mixité dans les structures et met à la disposition des sportifs des voiliers adaptés pour favoriser l’initiation. Damien a cédé sa place de Président à Alain Mustière. Le skipper reste ambassadeur de l’association.





www.despiedsetdesmains.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse