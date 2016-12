Téléthon 2016 : une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie

30è Téléthon, un tremplin pour demain...

Le Téléthon a changé la vie de milliers de familles. Il y a 30 ans, l’isolement, l’absence de recherche, l’absence de reconnaissance, aucune solution thérapeutique pour les maladies rares… 30 ans plus tard, on a mis un nom sur des milliers de maladies, on a gagné des années de vie grâce à une prise en charge médicale adaptée… Et les premiers candidats-médicaments sont là ! Le combat des familles est devenu le combat de tous !



Azizah – « Une nouvelle vie pour mon fils » - maman de Séthi 6 ans, atteint d’un déficit immunitaire.



Stéphane – « Participer à un essai clinique, une chance pour Léo » - papa de Léo, 10 ans, atteint d’une myopathie de Duchenne.



Cyril – « Grâce à la révision de mon diagnostic, ma vie a totalement changé » - 32 ans, atteint d’un syndrome myasthénique congénitale.



Nicolas – « On est à l’aube d’un essai clinique pour la maladie de ma fille » - papa de Elena, 5 ans, atteinte d’une maladie rare du foie.



A leurs côtés, les médecins et chercheurs engagés dans le combat contre la maladie et Garou, parrain du Téléthon 2016.



Le Téléthon, c’est :



Un événement unique et une mobilisation populaire sans équivalent dans le monde.



30 heures d’émission non-stop sur les chaines du groupe FTV.



200 000 bénévoles ultra motivés.



20 000 animations partout en France , 10 000 communes mobilisées.



5 millions de Français qui y participent.





www.afm-telethon.fr

