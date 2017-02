Tournoi des 6 Nations : le public aveugle et malvoyant affiche présent

La Fédération Française de Rugby et HandiCaPZéro poursuivent leur action durant le Tournoi des 6 Nations. Un dispositif qui devrait permettre aux supporters aveugles et malvoyants de vivre pleinement la compétition.



A leur disposition



Le guide du Tournoi des 6 Nations. Au sommaire : l'édito du nouveau Président de la Fédération Bernard Laporte, l'interview du capitaine Guilhem Guirado, le calendrier des rencontres (et leur retransmission TV), la présentation détaillée des équipes avec un zoom sur les bleus… Nouveauté attendue cette année : un lexique présentant les principales règles du rugby ! Pour satisfaire tous les supporters : le guide est proposé en braille, caractères agrandis et audio (CD et téléchargement).



Une rubrique web "en direct du Tournoi des 6 Nations". Une sélection d'actualités et les résultats à consulter en ligne, issus du site ffr.fr en mode accessible sur handicapzero.org.



De l'audiodescription aussi …



Les matchs France/Écosse (12.02.17) et France/Pays de Galles (18.03.17) qui se joueront au Stade de France seront disponibles en audiodescription sur France 2. Un partenariat FFR, France Télévisions et Stade de France qui devrait permettre aux téléspectateurs déficients visuels de ne rien manquer de ces rencontres. Marc Tamon (commentateur) et Frédéric Gonant (oralisateur) sont chargés de retranscrire les actions de jeu et l'ambiance dans le stade.



C'est également une audiodescription live au Stade de France qui sera animée par un autre binôme (Jean-Paul Cazeuneuve et Laure Morisset) pour 20 invités aveugles et malvoyants qui assisteront à chacune de ces rencontres.



Pratique



Guide

Commandez (ou consultez en ligne) le guide du Tournoi des 6 Nations 2017 (braille, audio, caractères agrandis) sur handicapzero.org (rubrique sport/Tournoi des 6 Nations 2017/guide du Tournoi des 6 Nations) ou au 0800.39.39.51 (appel et service gratuits). Quel que soit son format, ce guide est gratuit (son expédition aussi).



Rubrique en ligne

En ligne sur handicapzero.org, rubrique "en direct du Tournoi des 6 Nations" (rubrique sport/Tournoi des 6 Nations 2017/en direct du Tournoi des 6 Nations)





© Handicap Infos - source : communiqué de presse