Validation ministérielle sur l’emploi accompagné

L’emploi accompagné vise à favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire, par un soutien des personnes handicapées.

L’emploi accompagné à l’ordre du jour, Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, signeront mardi 21 mars une convention sur l’emploi accompagné avec le président du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp), Dominique Perriot, et la présidente de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph), Anne Balthazar, au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle, en présence du président du Collectif France Emploi Accompagné, Jacques Ravaut.



L'emploi accompagné vise à favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi en milieu ordinaire, par un soutien des personnes handicapées et de leurs employeurs, qui soit souple, adapté à leurs besoins, mobilisable à tout moment du parcours.



La signature de la convention entre l’Etat, le Fiphfp et l’Agefiph va permettre de mettre en œuvre en France ce concept novateur, qui a fait la preuve de son efficacité dans de nombreux pays européens.



Le cadre juridique, en droit français, de l’emploi accompagné, a été établi par l’article 52 de la loi Travail.



L’amélioration de l’accès à la formation professionnelle, le renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle, la dynamisation des échanges avec le secteur protégé et adapté et le renforcement de la dynamique de négociations collectives autour du handicap comptent parmi les engagements majeurs de l’Etat pour développer et favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.





L’emploi accompagné : une petite révolution pour l’emploi des personnes handicapées

