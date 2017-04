Zazie, marraine de La Traversée Bleue. « Bougeons pour faire connaître l’autisme ! »

Promouvoir l’insertion en milieu ordinaire des enfants porteurs de ce handicap, les rendre autonomes et aider les familles en les accompagnant dans leurs démarches.

Pour que l’autisme ne soit pas un sujet uniquement traité durant le mois d’avril (mois consacré à l’autisme), Florent Legendre à créé un rendez-vous : la Traversée Bleue pour faire parler de l’autisme tout au long de l’année ! La Traversée Bleue revient pour une deuxième édition pour permettre de faire évoluer les mentalités, une traversée bleue repensée avec une tournée nationale de 4 dates l’été prochain du 2 juillet au 27 août 2017et le défi de réaliser 3 records du monde en pédalo.



En France, 1 naissance sur 100 est touchée par les Troubles du Spectre Autistique (TSA), soit :



141 832 enfants de moins de 18 ans atteints d’autisme

29 326 de ces enfants ont accès à une scolarité, le plus souvent réduite en temps

110 000 enfants autistes ne sont pas scolarisés, pourtant 70% d’entre eux pourraient l’être avec un bon accompagnement et un aménagement des tâches au sein même de la classe.



Pourquoi ce projet ?



Sensibiliser largement et faire parler de l’autisme à travers un événement qui rassemble familles, enfants, professionnels, bénévoles, amis, sportifs (...).



Communiquer sur l’autisme sous un angle plus positif qu’à travers les histoires individuelles souvent douloureuses que l’on peut lire ou entendre dans les médias régulièrement.



Montrer que l’autisme est une grande cause qui touche beaucoup d’enfants et de familles. Démontrer qu’il y a des solutions et que le déni de la pathologie n’en est pas une.



Relever un défi tous ensemble, au même titre que les enfants autistes, qui avec leurs familles et les professionnels se battent quotidiennement pour repousser les limites de l’autisme.





latraverseebleue.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse