Quel prix payer pour un élévateur PMR et quels sont les types de plateformes ?

Pour connaître le tarif précis pour la mise en place d’une plateforme élévatrice, il est essentiel de réaliser une étude de faisabilité. Sans cela, il est compliqué d’avoir une idée précise du budget à prévoir. Toutefois, à titre purement indicatif, nous vous avons listé ici, des fourchettes de prix comprenant la pose de l’équipement.

Ainsi, pour l’installation d’un élévateur PMR, le prix moyen est compris entre :

9 000 et 14 000 € pour une plateforme élévatrice droite

12 000 et 15 000 € pour une plateforme élévatrice tournante

12 000 et 18 000 € pour une plateforme élévatrice extérieure

Parfaite pour les ERP – Établissements Recevant du Public -, la plateforme verticale coûte, selon le projet, entre 4 000 € et 20 000 €. Son prix moyen est plutôt compris entre 13 000 € et 14 000 €. La plateforme élévatrice oblique, quant à elle, plus connue sous le nom de « plateforme monte-escalier », est le type d’élévateur le plus utilisé chez les particuliers. Son montant va de 9 000 € à 18 000 €.

Le prix de ces installations reste donc assez onéreux. Cependant, les pouvoirs publics soutiennent et encouragent le souhait que partage la majeure partie des personnes âgées, qui est le maintien à domicile. Ainsi, il existe plusieurs aides et subventions diverses, mises en place par les acteurs de l’âge, les collectivités locales et l’État. Vous pouvez, par exemple, prétendre à :