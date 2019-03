EMPLOI & RESTAURATION | article publié le, 07/03/19 0 réaction

En 10 Saveurs, le restaurant qui s’adapte au handicap mental et cognitif

Ce restaurant est à la fois un comptoir gourmand dédié aux tartes salées, sucrées mais aussi aux salade bar et aux soupes.

En 10 Saveurs est une initiative de Handirect.com, entreprise née avec Internet proposant des services administratifs en BtoB effectués par des personnes en situation de handicap. À travers ce nouveau pari, ses fondateurs, Nathalie et Christophe Gerrier, souhaitent favoriser l’emploi de ces personnes, dans la restauration et plus généralement dans les métiers de service.



En 10 saveurs, un comptoir gourmand du petit déjeuner à la sortie de bureau



Ouvert du lundi au vendredi, En 10 Saveurs est une nouvelle adresse de restauration « fast good » dans un bel espace moderne et épuré. Il combine à la fois le concept d’un salade bar avec des soupes et celui d’un comptoir à tartes salées et sucrées.



Ici, priorité à une cuisine gourmande et saine, faite maison avec une sélection de produits à la fois frais de saison, locaux et régionaux. Les pâtes à tarte sont 100% bio.



Au menu ? Des recettes classiques revisitées pour de nouvelles saveurs. Chez En 10 Saveurs, on joue avec la cuisson, on mélange les farines, on ose les ingrédients surprenants et on ajoute 10 saveurs !



Tout est à consommer sur place, ou à emporter. Il est également prévu des services de livraison pour particuliers et entreprises.



Ce qui fait la différence ?



Outre son concept culinaire, la réponse est dans le message de sa base line : « le resto qui s’adapte » ! Le joli smiley du logo orange affiche un parti pris : l’engagement de ses fondateurs, Nathalie et Christophe Gerrier, soucieux de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap mental et cognitif.



Un recrutement exemplaire grâce à l'association grandir à l'école et en société



Pour effectuer le recrutement des personnes en situation de handicap, l’association Grandir à l’École et en Société, que préside Nathalie Gerrier, joue un rôle majeur dans le dispositif inclusif du restaurant. Cette association est dédiée à la communication positive autour de la personne en situation de handicap mental depuis 20 ans. Émile Pruvot, qui en est la responsable, met en place des ateliers de préparation aux entretiens d’embauche. Elle organise également au sein du restaurant des événements de sensibilisation à l’emploi de personnes en situation de handicap mental et développe le métier de job coach.



Pour cette première ouverture, une équipe de 7 personnes en situation de handicap a été recrutée : elle sera encadrée par Baptiste Demougeot au solide parcours dans la restauration de grands groupes. Il a été lauréat de la promo 2019 du concours « Passez votre CAP Pâtisserie avec Michel et Augustin.



Infos pratiques :

En 10 Saveurs : 39, rue Raspail 92300 Levallois-Perret

Téléphone : 06 24 66 72 11

Prix moyen d'un repas : entre 10 euros et 13 euros





