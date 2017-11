12e édition du Prix Handi-Livres le 4 décembre 2017

Cette année, la cérémonie de remise des prix aura lieu, en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, en charge des Personnes handicapées.

Le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. Il est l’occasion de réunir chaque année les personnes handicapées ainsi que tous les acteurs du handicap (associations, personnel du médico-social et personnalités du monde du handicap...).



Comme chaque année, le choix a été difficile et les conversations animées entre les membres du comité de sélection compte tenu de la richesse des œuvres proposées. Au final, le comité de sélection a choisi 30 ouvrages dans les 6 catégories en lice : Roman, Biographie, Guide, Livre Jeunesse Enfant, Livre Jeunesse Adolescents, Livre adapté.



Compte tenu de la grande qualité des ouvrages le comité de sélection a souhaité sélectionner 5 livres supplémentaires dans une mention spéciale. Les 35 livres seront ensuite soumis au vote du jury final en novembre prochain.



Parrainé par Robert Hossein depuis sa création, le prix connaît un véritable succès. « Les personnes handicapées ont beaucoup de choses à raconter et certainement à nous apprendre », précise-t-il avant d’ajouter : « contrairement à d’autres personnes valides, leur handicap ne vient pas du cœur ! ».



Le lundi 4 décembre 2017 à 18h30 (Accueil à partir de 17h30) au Centre Georges Pompidou

Place Georges-Pompidou (Piazza) – Paris 4 dans la Grande salle de spectacle, Forum-1

En présence d’Axel Kahn, Président du Jury Handi-Livres.



Présentation Prix Handi-Livres 2017









