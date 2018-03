13ème édition du Prix littéraire Handi-Livres

Tous les auteurs et maisons d’édition souhaitant participer au prix sont invités à faire parvenir leurs candidatures au Fonds Handicap & Société.

Le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. Il est l’occasion de réunir chaque année les personnes handicapées ainsi que tous les acteurs du handicap (associations, personnel du médico-social, personnalités du monde du handicap,...).



Parrainé par Robert Hossein depuis sa création, le prix connaît un véritable succès. « Les personnes handicapées ont beaucoup de choses à raconter et certainement à nous apprendre », précise-t-il avant d’ajouter : « Contrairement à d’autres personnes valides, leur handicap ne vient pas du cœur ! ».



Qui peut participer ?



Toutes les personnes handicapées ou valides ayant publié un livre traitant d’un sujet sur le handicap.



Quelles sont les catégories récompensées ?



Six catégories seront représentées :



Roman : dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap



Biographie : un livre racontant sa propre expérience du handicap ou celle d’un proche



Guide : un ouvrage contenant des renseignements pratiques facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées



Livre adapté : un ouvrage adapté à la lecture des personnes handicapées : braille, gros caractères, audio, etc



Livre Jeunesse Enfant : un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spéci quement aux enfants âgés de 0 à 11 ans



Livre Jeunesse Adolescent : un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spécifiquement aux enfants âgés de 12 à 18 ans.



Comment s’inscrire ?



Pour recevoir un dossier de candidature avec le règlement du Prix Handi-Livres 2018, envoyez une demande, soit :



Soit par mail à : contact@handilivres.fr

Soit par courrier à :

Fonds Handicap & Société par Intégrance - Prix Handi-Livres - Béatrice Blondeau

89 rue Damrémont – 75882 Paris cedex 18

Les dossiers de candidature sont à déposer au plus tard le vendredi 1er juin 2018, le cachet de La Poste faisant foi.



Où et quand a lieu la cérémonie de remise des prix ? Le lundi 3 décembre 2018 dans la Grande salle de spectacle (Forum - 1) du Centre Georges Pompidou à Paris.





Télécharger le dossier de candidature

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse