13ème semaine du Sport à L'Hôpital du 16 au 20 octobre 2017

Chaque année, l'association Premiers de Cordée organise "La Semaine Du Sport à L'Hôpital", une opération qui permet aux enfants et adolescents de se libérer des contraintes hospitalières tout en s’initiant à la pratique du sport. Pendant 1 semaine, une douzaine de disciplines sportives sont proposées gratuitement au sein même des structures médicales.



Pendant ces 5 jours d’animations, plus de 1000 enfants vont bénéficier du programme "Sport à l'hôpital". Au sein même des services pédiatriques, ils vont découvrir et surtout pratiquer de nombreux sports comme le foot, le rugby, le handball en passant par le volley, le badminton, tennis, ou encore la boxe et le taekwondo... Ce sont plus de 40 initiations, qui seront proposées tout au long de la semaine, encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés et des bénévoles de l'association.



L'objectif ? Initier les enfants à différents sports, les amener à bouger, à se défouler, et à gagner en confiance mais avant tout, leurs offrir un moment d'évasion.



Le sport, bien qu'il n'ait pas vocation à soigner, permet aux enfants de se divertir et de comprendre en quoi la pratique sportive peut les aider à dépasser leur pathologie.



Premiers de Cordée en bref...



Dans le cadre de son programme « Sport à l’Hôpital », l’association, créée en 1999, propose gratuitement, tout au long de l’année, des initiations sportives pour les enfants hospitalisés. Près de 5000 enfants participent au programme chaque année. Premiers de Cordée propose également différentes actions de sensibilisation au handicap grâce aux programmes « Handisport à l’Ecole » et « Handisport en Entreprise ».





www.premiersdecordee.org

EN SAVOIR + :





