16ème édition de l'événement Handivoile, le Samedi 16 Septembre 2017

Handivoile : une journée de sourires, de bonheur partagé, pour changer le regard sur le handicap mental.

Né en 2002 de manière informelle, Handivoile prend la forme d'une association en juin 2010. C'est Philippe Coquereau qui est l'initiateur du projet. Handivoile est une journée pendant laquelle des personnes en situation de handicap et leurs familles peuvent, avec l’aide d’un encadrement adapté, pratiquer des activités nautiques.



La première édition a eu lieu sur une seule base nautique. Depuis, l'événement a connu une belle évolution pour devenir un événement d'envergure nationale :



2002, 4 personnes en situation de handicap, 1 base sur Choisy-le-Roi ;



2008, 7 bases en IDF, 200 personnes en situation de handicap mental sont transportés sur les bases de loisirs par une équipe d’environ 500 accompagnateurs qui gèrent l’intendance ;



2009, 300 personnes en situation de handicap et 1000 participants ;



2012, une nouvelle envergure nationale à cette action : la Corse !



Aujourd'hui, 30 bases sont couvertes sur toute la France, ainsi qu'une base en Bulgarie et en Belgique, et 3 500 participants sont attendus cette année.



Le concept de Handivoile est né autour de la volonté de transmettre du bonheur tant aux jeunes participants qu'aux accompagnateurs. Cette journée partagée, riche en moments forts et en éclats de rire, permet à tous les participants de faire des activités identiques.



Philippe Coquereau souligne : « Les personnes en situation de handicap ne sont pas passives : elles n'assistent pas à cet événement, elles le vivent. Elles tiennent la barre, elles rament... exactement comme les autres ! »



Prévue le samedi 16 septembre 2017, cette journée est l’occasion pour tous, personnes en situation de handicap mental, psychologique ou physique, comme personnes valides, de vivre un moment mémorable, et de changer le regard sur le handicap.



S'il y a un événement à mettre en lumière à la Rentrée 2017, c'est bien celui-là. Pour sa 16ème édition, Handivoile va offrir du bonheur, des rires, du fun... pour tous. Parce que tout le monde aime les sports nautiques et a envie de s'amuser, les personnes en situation de handicap mental comme les personnes valides.



3500 participants sont attendus pour une journée pas comme les autres qui rassemble 30 bases nautiques en France, une base en Belgique et une base en Bulgarie. Tout le monde va pouvoir faire de la voile, du canoë, des parties de pétanque, du frisbee... Bref : avoir du fun !



www.handivoile.com

