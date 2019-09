EMPLOI | article publié le, 11/09/19 0 réaction

17ème édition nationale du forum en ligne Talents Handicap du 20 septembre au 18 octobre 2019

La visite du forum en ligne Talents Handicap est totalement gratuite et se fait à distance, sans se déplacer et en toute flexibilité, à l’aide d’un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.

Les candidats en situation de handicap qui sont à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’un stage sont invités à participer gratuitement, du 20 septembre au 18 octobre 2019, à la 17ème édition nationale du forum en ligne Talents Handicap, ouverte à tous les secteurs d'activités.



Un forum national de référence qui permet de :

Mettre en relation les employeurs partenaires avec les candidats en situation de handicap

Sensibiliser les candidats et les employeurs à travers ses outils numériques et ses animations (conférence en ligne, ateliers d’échange…)



Parmi les employeurs qui participent :

Amadeus, ANEM Mutualité (Harmonie Mutuelle, MGEN, Mutuelle Intériale, Mutuelle Générale, Via santé, Mutuelle Chorum, Groupe AESIO), Apside, BNP Paribas, Bouygues Energies & Services, Cartier, Capgemini-Sogeti, CEA, FDJ, Groupe SII, LCL, Macif, Meritis, SNCF, Sopra Steria, Wavestone…



Un espace Outils & Services pour les candidats :



Cet espace vous permet d’accéder à de nombreux outils et services entièrement gratuits pour :

Aider à construire, affiner et concrétiser votre projet professionnel



Assister à des formations et des ateliers en ligne qui vous permettent de :

Préparer en amont votre recherche d’emploi, d’alternance ou de stage

Savoir quand et comment parler de votre handicap aux employeurs

Gagner en confiance



EN SAVOIR + :

www.talents-handicap.com



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

