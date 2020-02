EMPLOI | article publié le, 28/02/20 0 réaction

18ème édition nationale du forum en ligne Talents Handicap du 6 mars au 3 avril 2020

La 18ème édition nationale du forum en ligne Talents Handicap a lieu du 6 mars au 3 avril 2020 et s’adresse aux candidats en situation de handicap à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’un stage. Elle est ouverte à tous les secteurs d’activités et propose tous types de contrats : CDI, CDD, alternance (apprentissage ou professionnalisation), stage, intérim…



Sans se déplacer, candidats et recruteurs peuvent participer au forum en ligne Talents Handicap à l’aide d’un ordinateur, une tablette ou un Smartphone. En cas d’intérêt mutuel, ils peuvent échanger sur rendez-vous par téléphone ou tchat pour un premier entretien à distance.



Talents Handicap, le forum Emploi et Handicap de référence :



Aujourd’hui, Talents Handicap est l’un des principaux forums d’emploi qui favorisent l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en situation de handicap partout en France.



Selon de nombreux employeurs, Talents Handicap est aujourd’hui le forum le plus innovant et le plus qualitatif en France, incontournable pour faciliter et favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi en situation de handicap.



Principaux points forts du forum en ligne Talents Handicap :



> Simplicité et flexibilité pour y participer

> Mise en relation ciblées des employeurs avec des candidats en situation de handicap présélectionnés

> Forum national accessible pour des recrutements partout en France

> Base de données de 42 000 candidats en situation de handicap dont plus de 50% ont un niveau supérieur ou égal à Bac+2

> Efficacité de nos partenariats (écoles/universités, acteurs de l’emploi et du handicap…)

> Accompagnement de qualité apporté aux candidats et aux employeurs

> Conférences et ateliers en ligne pour accompagner et sensibiliser les candidats et les employeurs (recruteurs, collaborateurs, managers…)



Plusieurs forums en ligne Talents Handicap organisés chaque année :

Plusieurs forums en ligne sont organisés sur Talents Handicap (7 en 2020).





talents-handicap.com



