19ème édition d’Handisport en Fête à Toulouse

Des démonstrations et des initiations seront proposées. Objectifs : faire découvrir l’handisport aux personnes en situation d’handicap.

Le Comité Régional Handisport Occitanie organise les 17 et 18 mai prochain sur la Place du Capitole à Toulouse la 19ème édition d’Handisport en Fête. Evénement unique en France, Handisport en Fête permet de promouvoir la pratique handisport qui véhicule les valeurs d’esprit d’équipe, de dépassement de soi, d’accomplissement et a des bienfaits sur le plan physique, cognitif et social.



Le vendredi 17 mai les écoliers de la Métropole toulousaine seront invités à venir découvrir l'handisport. Le samedi 18, divers stands seront ouverts pour découvrir l’handisport grâce aux clubs de la région Occitanie.



Des démonstrations et des initiations seront proposées :



Objectifs : faire découvrir l’handisport aux personnes en situation d’handicap moteur et sensoriel, lutter contre leur isolement, sensibiliser les plus jeunes au handicap et à l’handisport, promouvoir et développer l’handisport via un grand événement au coeur de Toulouse, intégrer et confirmer la présence de l’handisport dans le paysage sportif Occitan en organisant des rencontres entre personnes en situation de handicap et valides.

L’événement est entièrement gratuit.





www.handisportoccitanie.org

