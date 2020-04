EMPLOI | article publié le, 22/04/20 0 réaction

19ème forum en ligne national TalentsHandicap du 30 avril au 28 mai 2020

Un forum en ligne pour le recrutement de candidats en situation de handicap. Le forum en ligne plus que jamais essentiel !

Dans ce contexte particulier que nous affrontons tous, le forum en ligne TalentsHandicap maintient l’organisation de sa 19ème édition nationale du 30 avril au 28 mai 2020, car l’événement se déroule 100% en ligne et ne nécessite aucun déplacement. Cette édition, plus que jamais essentielle, traduit la volonté de continuer, en toutes circonstances, à favoriser et à faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.



Cette édition nationale facilite aux candidats en situation de handicap un premier contact qualifié et ciblé avec des employeurs engagés proposant des opportunités d’emploi (CDI ou CDD), d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou de stage, dans tout secteur d’activité et sur tout le territoire national.



Un événement à distance adapté aux circonstances actuelles :



Grâce à son format digital, le forum TalentsHandicap permet aux candidats, sans se déplacer et à l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, de postuler aux offres d’emploi proposées et de demander à échanger avec les employeurs, pour un premier contact par téléphone ou tchat.



Parmi les points forts :



- Événement 100% en ligne, accessible partout et sans se déplacer

- Une mise en relation ciblée entre les candidats et les employeurs

- Une base de données de plus de 42 000 candidats en situation de handicap dont plus de la moitié ont un niveau d’étude supérieur ou égal à Bac +2

- Une flexibilité d’agenda grâce à sa durée sur 4 semaines

- Un accompagnement personnalisé des candidats et des employeurs par l’équipe de TalentsHandicap

- Des partenariats avec les principaux acteurs de l’emploi et du handicap (associations, écoles, universités...)

- Des ateliers et des conférences en ligne pour sensibiliser les candidats et les employeurs





EN SAVOIR + :

www.talents-handicap.com



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

