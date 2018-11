SPORT & HANDICAP | article publié le, 02/11/18 0 réaction

1ère Edition de la Tournée du Sport à l'Hôpital

Cette tournée a un triple objectif : permettre à de nombreux enfants hospitalisés de faire du sport, impliquer des joueurs professionnels et développer les actions de l'association en région.

L'association Premiers de cordée lance la première édition de la Tournée du Sport à l’Hôpital, une initiative Positive Football : un tour de France de 10 étapes pour initier au football les enfants issus des structures médicales en présence de champions qui viendront pratiquer et partager leur expérience avec eux.



Pendant un mois, Premiers de Cordée sillonnera les routes de France pour aller à la rencontre des enfants dans les services pédiatriques des hôpitaux et cliniques. Cette tournée a un triple objectif : permettre à de nombreux enfants hospitalisés de faire du sport, impliquer des joueurs professionnels et développer les actions de l'association en région.



Pour l'association, la pratique d'une discipline sportive permet aux enfants non seulement d'oublier un temps la maladie mais également de gagner en confiance, de repousser leurs limites et de s'amuser comme tous les enfants de leur âge.



Pour le Docteur Mathieu Pellan (pédiatre, médecin du sport et administrateur de l'association) : "Les bienfaits de l'activité physique sont désormais largement reconnus dans la prise en charge de toute maladie chronique, notamment en pédiatrie. Il devient logique et fréquent d'intégrer le sport à l'arsenal thérapeutique, au même titre qu'un médicament.".



Les initiations seront encadrées par une éducatrice sportive, des membres et bénévoles de l'association.



Au programme :

> étape 1 - lundi 12 novembre : Hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville à Tours

> étape 2 - mardi 13 novembre : Clinique Rhéna de Strasbourg

> étape 3 - mercredi 14 novembre : Centre Hospitalier de Troyes

> étape 4 - lundi 19 novembre : Centre médical et pédagogique de Rennes Beaulieu (FSEF)

> étape 5 - mardi 20 novembre : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

> étape 6 - mercredi 21 novembre : Centre Hospitalier de Libourne

> étape 7 - lundi 26 novembre : Hôpital Jeanne de Flandre, CHU de Lille

> étape 8 - mercredi 28 novembre : Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

> étape 9 - mardi 4 décembre : Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon

> étape 10 - jeudi 6 décembre : Centre Hospitalier Universitaire de la Timone à Marseille (AP-HM)



Premiers de Cordée est une association nationale reconnue d'intérêt général. Elle propose gratuitement et régulièrement des initiations sportives pour les enfants hospitalisés. Elle met également en place des actions de sensibilisation au handicap à l'attention des scolaires et des entreprises.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page