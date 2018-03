2016, nouvelle étape de la modernisation des MDPH

Synthèse des rapports d’activité 2016 des maisons départementales des personnes handicapées. Ce rapport a été présenté au Conseil de la CNSA le 21 novembre 2017.

En 2016, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) confirment leur engagement à répondre au double enjeu de la qualité de service et de l’optimisation des organisations dans un contexte de croissance continue de l’activité. En effet, si l’augmentation du nombre de demandes se poursuit, le nombre de décisions rendues continue de progresser dans des délais de traitement qui restent contenus.



L’année est également marquée par un engagement important des MDPH pour la modernisation et l’amélioration de la qualité de service rendu aux usagers, à travers notamment le développement de nombreux chantiers tels que :



L’application de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de modernisation de notre système de santé ;



La démarche « Réponse accompagnée pour tous », lancée avec 24 territoires pionniers depuis novembre 2015 ;



Les travaux préparatoires à la mise en œuvre d’un système d’information (SI) commun des MDPH (élaboration du tronc commun du métier du SI et diagnostic des SI des MDPH) ;



La carte mobilité inclusion (CMI) qui a commencé à mobiliser certaines MDPH dès 2016 ;



La contractualisation renouvelée entre les conseils départementaux et la CNSA, qui fixe de nouveaux objectifs, notamment en matière de qualité de service rendu aux usagers (RMQS).



Ainsi, l’analyse des rapports d’activités réalisée permet de témoigner de :



La poursuite des travaux engagés sur la modernisation des outils de gestion : dématérialisation, amélioration des systèmes d’information existants et participation aux travaux relatifs au SI commun ;



L’implication plus forte des MDPH en matière d’individualisation et de suivi des réponses, en lien notamment avec les apports du dispositif ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique), des expérimentations en matière d’emploi accompagné et la montée en charge de la réponse accompagnée pour tous dans 24 territoires.



On peut souligner dans le même temps une expression plus forte des difficultés rencontrées par les MDPH en ce qui concerne les moyens disponibles, la capacité à mobiliser les expertises nécessaires à l’évaluation (en matière médicale et de scolarisation en particulier), ou encore la capacité à orienter les personnes en situation de handicap vers des réponses de proximité, adaptées à leurs besoins. Ces constats confirment la nécessité d’identifier et de prévenir des risques accrus de ruptures de parcours et de développer des solutions modulaires et souples.





Synthèse des rapports d’activité 2016 des MDPH

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse