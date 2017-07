En 2017, le « ICE BUCKET CHALLENGE » évolue vers le « PARIS SLA SWIM »

Nous aussi, relevons le défi le 10 septembre prochain avec la première édition du « PARIS SLA SWIM » en nous jetant tous à l’eau dans le bassin de la Villette...

Souvenez-vous, à l’été 2014, un phénomène mondial faisait le buzz sur Internet, le « ICE BUCKET CHALLENGE ». Un buzz planétaire au profit de la Recherche sur la SLA, ou maladie de Charcot. Aucune pathologie n’a connu un tel phénomène. Des milliers de personnes s’étaient filmées se renversant un seau d’eau glacée sur la tête. Un geste simple mais hautement symbolique, si l’on n’oublie pas que cette action traduit l’effroi ressenti par les personnes à l’annonce du diagnostic de la maladie et la paralysie du corps qui vient ensuite...



Ce phénomène est passé de mode, mais la maladie est toujours là, toujours incurable, toujours méconnue ! Environ 500 000 personnes dans le monde sont atteintes de la Maladie de Charcot, 8 000 en France et les chiffres restent toujours aussi effrayants : 3 nouveaux malades par jour aux profils divers et on déplore plus de 1 000 décès par an.



Parce que nous devons continuer à faire connaître cette maladie, à faire entendre la voix des patients tant que rien n’aura été trouvé pour éradiquer de cette maladie décrite par l’Organisation Mondiale de la Santé comme l’une des plus cruelles au monde. Parce que c’est une nécessité impérieuse.



Le « ICE BUCKET CHALLENGE » évolue et devient le « Paris SLA Swim » en suivant l’exemple de l’association de patients hollandaise qui a initié en 2015 le « AMSTERDAM CITY SWIM », un événement exceptionnel réunissant plus de 2 000 nageurs dans les canaux mythiques de la capitale néerlandaise. En 2016, l’association anglaise a organisé le 1er « LONDON CITY SWIM ».



Nous aussi, relevons le défi le 10 septembre prochain avec la première édition du « PARIS SLA SWIM » en nous jetant tous à l’eau dans le bassin de la Villette pour exprimer notre solidarité envers les malades SLA et les chercheurs qui œuvrent au quotidien pour éradiquer ce fléau.



Pour se mobiliser, c’est simple :



Communiquez sur le « PARIS SLA SWIM » sur vos réseaux sociaux, au sein de votre entreprise, à vos proches ;



Inscrivez-vous ici ;



Et encouragez vos amis à participer à l’événement.



À propos de l’association



L’ARSLA est née en 1985 de la rencontre d’un patient et de son neurologue avec la volonté de réunir au sein d’une même structure les soignants, les patients, les chercheurs et les proches. Rassembler, agir sur tous les fronts et répondre aux urgences du terrain sont les mots d’ordre de l’ARSLA. Ainsi, les fonds collectés sont répartis entre ses deux missions sociales : l’accompagnement des malades pour une meilleure qualité de vie, et le soutien à la recherche pour réussir à vaincre la maladie de Charcot. Elle est la seule association française faisant appel à la générosité du public à financer la recherche sur la SLA. En 30 ans, l’ARSLA a reversé plus de 6 millions à la recherche et a aidé plus de 20 000 malades par du conseil, de l’écoute et du prêt gracieux de matériels spécialisés.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse