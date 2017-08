23e Pyramide de Chaussures : non aux bombardements des civils

L’ONG entend réunir d’ici septembre 2018, 1 million de signatures contre la pratique des bombardements en zones peuplées. 1 million de voix pour arrêter les massacres.

Mossoul, Alep, Sanaa… Incarnation de la barbarie des hommes, en 2016 et 2017, ces villes ont été le symbole du mépris le plus total de la vie des civils. Le 23 septembre prochain, à l’occasion de sa 23e Pyramide de chaussures, Handicap International dénoncera à nouveau ces pratiques, rappelant que ces atteintes à la vie des civils ne sont pas une fatalité. Dans 29 villes en France, des voix s’élèveront partout pour rappeler aux États leur responsabilité en matière de protection des civils. L’ONG entend réunir d’ici septembre 2018, 1 million de signatures contre la pratique des bombardements en zones peuplées. 1 million de voix pour arrêter les massacres.



Le 23 septembre, dans 29 villes en France, des voix s’élèveront partout pour dire non aux bombardements des civils. En septembre 2018, Handicap International entend remettre aux décideurs 1 million de signatures contre la pratique des bombardements en zones peuplées. Point d’orgue de cette mobilisation, la 23e Pyramide de chaussures sera une nouvelle occasion de rappeler les décideurs politiques nouvellement élus à leur responsabilité.



Cette année, le public des Pyramides de Lyon, Paris et Nice, en plus d’être invité à lancer une paire de chaussures pour soutenir les victimes de guerre et à signer la pétition, sera également plongé au cœur d’une expérience immersive. À travers une scène de chaos, une place publique jonchée de restes explosifs de guerre et de gravats, des démonstrations de déminage et la rencontre avec des professionnels du terrain, chacun sera amené à s’imaginer le parcours d’une victime et à agir à son échelle pour dire non aux bombardements des civils.



Liste des villes organisatrices



Aurillac -15 Angers -49 Bordeaux - 33 Bormes-les-Mimosas - 83 Brive-la-Gaillarde - 19 – Breil-sur-Roya – 06 - Clermont-Ferrand - 63 Coudekerque Branche - 59 – Guingamp – 22 Hyères - 83 La Bouilladisse - 13 Lyon - 69 Metz - 57 – Marseille – 13 – Mulhouse – 68 - Nantes - 44 Nice - 06 Paris - 75 Rennes - 35 Rouen - 76 Rumilly - 73 Sélestat - 67 Saint-Amand-les-Eaux - 59 Saint-Etienne - 42 Saint-Savournin - 13 Saint-Symphorien - 79 Valenciennes - 59 Verdun - 55 - Tours - 37





