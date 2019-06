AUTOMOBILES | article publié le, 14/06/19 0 réaction

24 Heures du Mans. Un dispositif d'accueil pour les personnes handicapées

Handi-Accueil des 24h du Mans, c'est un dispositif pour permettre aux amateurs à mobilité réduite de suivre cette course automobile emblématique.

Permettre à tout le monde d'assister aux 24 Heures du Mans, c'est l'ambition de LADAPT. Pour la 87e édition qui se déroulera les 15 et 16 juin, un dispositif spécial, baptisé « Handi-accueil » sera mis en place avec l'association et l'Automobile club de l'Ouest, pour que ce public aux besoins particuliers, mais tout aussi passionné, puisse assister aux 24 Heures du Mans.



Handi-Accueil des 24h du Mans, c'est un dispositif pour permettre aux amateurs à mobilité réduite de suivre cette course automobile emblématique



Ils peuvent se présenter dès leur arrivée (ou se faire connaître à l'avance en prévenant de leur visite) aux équipes de bénévoles facilement identifiables sous une grande bannière aux couleurs de LADAPT. Cet accompagnement permet aux visiteurs qui le souhaitent de bénéficier d'un coup de main efficace et chaleureux. Notamment pour emmener les personnes qui en font la demande dans des espaces aménagés en tribune, des travaux d'envergure ayant été réalisés depuis 2016 pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap.



De la réponse à des questions pratiques à une aide à la circulation dans l'enceinte du circuit des 24 Heures, en passant par le bon fonctionnement des espaces réservés, l'accueil est entièrement personnalisé, le but étant que toute personne puisse assister à la course.



Les équipes d'Handi-Accueil peuvent également compter sur le dévouement des 40 scouts présents tout au long de l'événement.





EN SAVOIR + :

Billetterie officielle

© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page