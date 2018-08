CONFÉRENCE | article publié le, 28/08/18 0 réaction

28ème Rencontres de l’Apact le 17 septembre 2018 à Paris

Rencontres organisées par l’Apact : association pour la promotion de l’accessibilité et de la conception pour tous, avec le soutien de la ville de Paris et de la Maison de Victor Hugo.

Les innovations et les nouveaux concepts d’habitat accessible, respectant le confort et les attentes de chacun quels que soient l’âge et la situation...



Logements accessibles et flexibles pour répondre aux différentes étapes de la vie ;



Établissements accueillant pour faciliter le lien social et rompre l’isolement.



NB : Les conférences de l’Apact sont accessibles. Lieu de conférence : Maison de Victor Hugo 6, Place des Vosges 75004 Paris.

Ne manquez pas ce rendez-vous, le nombre de places est limité.





EN SAVOIR + :

Inscrivez-vous via ce lien



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page