3 records du monde battus pour la traversée bleue

Des records réalisés par des psychomotriciens, des proches des enfants et des membres des associations qui se battent au quotidien pour sensibiliser autour de l'autisme.

Pour faire parler de l'autisme, La Traversée Bleue, association, a battu 3 records du monde le 26 et 27 août à Wimereux lors de la dernière date de sa tournée nationale estivale. La Traversée Bleue avec Le Festival Itinérant des Arts Confondus avait déjà eu lieu sur 2 dates exceptionnelles où arts, sports et loisirs s'entremêlent en présence de ses parrains et artistes au grand cœur et surtout des enfants autistes et leur famille. Après un départ festif donné à Gentilly (94) le 2 juillet dernier, la Traversée Bleue s'est rendue à Mesnil Saint Père (10).



C'est à Wimereux que Florent Legendre a effectué la plus grande distance jamais réalisée en solitaire à bord d'un pédalo pendant 24 heures. 176,68 km sur un vélo semi allongé d'appartement la nuit et 75,57 km sur un pédalo de mer le jour.



Thomas Dal-Ben, Gregory Fidile et Guillaume Forget ont eux établit le record de la plus grande distance jamais réalisée en relais par un équipage de trois personnes à bord d'un pédalo monoplace. 255 km sur un vélo semi allongé d'appartement la nuit et 40,32 km sur un pédalo de mer le jour.



Celui du record de la plus grande distance jamais réalisée en relais par trois équipages de deux personnes à bord de pédalos biplaces, 213,60 km sur un vélo semi allongé d'appartement la nuit et 35,73 km sur un pédalo biplace de mer le jour a été battu par Marie Lourdais, Anais Houdy, Marc Guillouet, Francois de Gouvello, Patrice Ronné et Brice Grenier.



En France, 1 naissance sur 100 est touchée par les Troubles du Spectre Autistique (TSA), soit :



141 832 enfants de moins de 18 ans atteints d'autisme

29 326 de ces enfants ont accès à une scolarité, le plus souvent réduite en temps

110 000 enfants autistes ne sont pas scolarisés, pourtant 70% d'entre eux pourraient l'être avec un bon accompagnement et un aménagement des tâches au sein même de la classe.



A propos de la traversée bleue



« La Traversée Bleue » a été créée par le psychomotricien Florent Legendre en 2016, afin de toucher l'opinion publique et faire comprendre que les notions d'unité et de dépassement de soi dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes aux troubles autistiques sont primordiaux.



