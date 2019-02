ESCAPADE | article publié le, 14/02/19 0 réaction

33èmes rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-Sur-Mer

Les «Jardiniers du vent» vont à nouveau mettre du cœur à l’ouvrage pour les 33èmes Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer ! Pour la première fois cette année, ils seront près d’une vingtaine de passionnés à dévoiler leurs dernières inventions sur des « lopins de sable » d’environ 50 m2. Parterres de fleurs, moulins à eau, mobiles, personnages et animaux s’animant et chantant grâce au souffle de la brise...



Ces artistes créent des univers poétiques et ludiques en recyclant bouteilles en plastique, CD, toiles de cerfs-volants ou de voiles, papiers... Une manière originale de donner une seconde vie aux produits de consommation du quotidien ! Que l’on soit petit ou grand, en famille ou entre amis, ces jardins colorés promettent une balade hors du temps.



Rencontre avec le « jardinier du vent » Jean-Claude Anquier



Se creuser les méninges et mettre un peu d’huile de coude pour imaginer des objets recyclés... voilà ce qui caractérise ce passionné présent depuis 23 ans aux Rencontres Internationales de Cerfs-Volants. « Cet événement est une histoire de famille ! Je me suis inscrit pour la première fois en 1996. Mon fils de 11 ans était cerf-voliste et nous l’amenions sur les Rencontres pour qu’il s’amuse durant les vacances. Les « Jardins du Vent » existaient déjà et nous avons décidé avec ma femme de les rejoindre. C’était une première d’exposer des créations originales uniquement à partir de bouteilles en plastique que nous utilisons chaque jour ! Premières fleurs du Printemps, marguerites, tournesols, bouteilles tournantes, avions... je découpe, façonne et peint une multitude d’objets qui, une fois sur le sable, se mettent à jouer avec le vent. Ma volonté est de montrer aux enfants qu’avec un peu d’imagination on peut transformer les choses et ne plus jeter à la poubelle. Pour avril prochain, j’ai déjà de nombreux nouveaux projets en tête... comme un arbre grandeur nature ! Et cette fois, j’y serai présent avec mes petits-enfants... ».



Programme du samedi 6 au dimanche 14 avril 2019 à Berck-Sur-Mer (62)



Programme détaillé à venir avec, chaque jour :

Dès 10 h : vol libre, interview de pilote et de délégations, présentation de techniques.

14 h – 18 h : Mégateams, démonstration des délégations, jardin du vent, ateliers de fabrication, école de pilotage, village du tourisme…

Nocturne, le samedi 13 avril dès 21h

Le festival se clôturera par une nocturne mêlant rêverie et magie. Vous serez invités à rejoindre la parade « Abysse » : une voie lactée de méduses, des astres qui scintilleront ou encore un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers Diables de mer, entraîneront fièrement le char de l’Océanis. Des poissons démesurés comme des étoiles, prendront également vie grâce à d’audacieux marionnettistes… Cette balade fantastique entre ciel et mer s’achèvera par le traditionnel Vol de Nuit et un spectacle pyrotechnique dès 22h30. Un voyage dans les étoiles, le temps d’un soir…



Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer sont aussi l’occasion de redécouvrir cette station balnéaire aux multiples richesses. Patrimoine et architecture, sports nautiques et nature, détente et bien-être, plaisirs du palais : que de promesses de bons moments…



NB : les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées peuvent profiter des animations sur le sable en utilisant les caillebotis.





