Le 4e plan autisme doit enfin changer la donne pour les personnes autistes

Le 3e plan autisme, s'il a posé des bases saines, est marqué par un manque d'avancées concrètes pour les personnes et leurs familles.

L'Unapei, premier mouvement associatif qui accompagne plus de 60 000 personnes autistes en France souhaite un 4e plan autisme ambitieux pour éviter le gâchis humain actuel.



Malgré des constats partagés depuis de nombreuses années, le 3e plan autisme, s'il a posé des bases saines, est marqué par un manque d'avancées concrètes pour les personnes et leurs familles. L'Unapei attend du 4e plan autisme qu'il soit résolument opérationnel pour que les personnes autistes bénéficient d'avancées réelles en termes d'accompagnement, y compris pour les plus vulnérables.



Parmi les priorités, l'association demande le déploiement de campagnes pour repérer, évaluer les tout petits et mettre en œuvre des interventions précoces. Il faut également diagnostiquer les adultes, grands oubliés du 3e plan, afin qu'ils disposent d'accompagnement les mieux adaptés à leurs spécificités.



Autre action phare à concrétiser : la scolarisation de tous les élèves autistes. Actuellement très insuffisante, elle doit se généraliser et s'organiser pour qu'ils accèdent à un enseignement sans rupture. Elle doit être rendue effective grâce à la formation des enseignants soutenus, autant que nécessaire, par les services médico-sociaux.



Les contenus des formations des professionnels de tous les métiers concernés doivent d'urgence être mis à jour. L'offre de services d'accompagnement est notoirement insuffisante. Le solde du 3e plan doit être mis à disposition d'ici la fin de l'année 2017. Enfin l'Unapei demande un plan massif d'investissement dans la recherche pour mieux connaître et accompagner les personnes autistes.



L'association appelle de ses vœux une véritable dynamique interministérielle et la fin du cloisonnement des secteurs. La santé, la scolarisation, la vie sociale, le logement, le travail... ne peuvent plus être traités sans concertation et doivent être adaptés aux besoins des personnes. Le 4e plan autisme se doit de permettre à chacun de trouver sa place dans une société inclusive et solidaire.



Luc Gateau, Président de l'Unapei déclare : « des services d'accompagnement des personnes autistes doivent être créés de manière urgente afin que cesse leur exclusion de la société, voire leur expatriation à l'étranger et la précarisation de leurs familles. A la veille de décisions budgétaires majeures, un financement à la hauteur des enjeux, impliquant l'ensemble des décideurs, nationaux et territoriaux, se doit d'être mis en œuvre. Il s'agit bien là d'un devoir de solidarité de notre pays envers toutes les personnes autistes et leurs familles. »





