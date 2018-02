La 6e édition du concours vidéo Tous HanScène est lancée !

À vos clics, prêts, VOTEZ ! La 6e édition du concours vidéo Tous HanScène® est lancée et les votes ouverts à tous jusqu'au 14 mars 2018.

Les votes pour la 6e édition du célèbre concours vidéo Tous HanScène® sont ouverts jusqu'au 14 mars 2018. Le grand public est invité à voter pour ses vidéos préférées parmi près d'une centaine de vidéos réalisées par des étudiants issus d'une soixantaine d'établissements Post-Bac (BTS, Classes Prépa, Universités, IUT, Écoles d'ingénieurs et de commerce, CFA, etc). Visant à valoriser l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans les études supérieures et la société, ces courts-métrages d'une durée de 2 à 3 minutes sont visibles sur le site www.toushanscene.fr. A l'issue de la phase des votes, une dizaine de vidéos sera récompensée ; celle qui, parmi elle, aura obtenu le plus grand nombre de soutiens et de vues se verra attribuer le « Prix du Public ».



Comme chaque année, les étudiants, handicapés ou non, regroupés en équipes, avaient jusqu'au 29 janvier dernier pour mettre le handicap à l'écran via la réalisation d'une courte vidéo de 2 à 3 minutes. Sept catégories leur ont été proposées pour laisser s'exprimer leur talent créatif et illustrer au mieux l'univers du handicap et des étudiants handicapés : Arts et essais, Humour, Sport, Vie étudiante, Vie professionnelle, Vie quotidienne et, une toute nouvelle qui fait son apparition, Innovation technologique.



Plus de 400 étudiants et membres de l'administration se sont mobilisés pour soutenir les valeurs que défend au quotidien l'association TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises organisatrice du concours vidéo. Une mobilisation qui a rendu possible la production de près de 100 vidéos par des étudiants présents sur l'ensemble du territoire national, DOM-TOM compris.



En France, seuls 8% des jeunes scolarisés en situation de handicap accèdent aux études supérieures (contre 17% pour l'ensemble des jeunes) et parmi eux, seulement 1% atteint le niveau Bac+5. C'est pourquoi l'association TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises, dirigée par Christian Grapin créateur en 2012 du concours vidéo handicap étudiants Tous HanScène®, porte cette initiative.



Son objectif ? Mettre le handicap en valeur en sollicitant les étudiants de la France entière dans le but d'une sensibilisation réciproque : celle des établissements supérieurs en faveur du handicap, et celles des collégiens et lycéens handicapés en faveur des études supérieures.



« Avec Tous HanScène® nous cherchons à aborder le handicap à travers le prisme de la créativité, de l'image et de la jeunesse,déclare Christian Grapin, directeur de l'association TREMPLIN Études-Handicap-Entreprises. Notre vocation est de provoquer un changement de regard de la société, des établissements Post-Bac, de leurs étudiants et aussi des jeunes en situation de handicap afin d'encourager l'accès des collégiens et lycéens handicapés aux établissements Post-Bac. Nous voulons ainsi montrer que handicap et études supérieures : c'est possible ! »



Les lauréats seront désignés pour chacun des prix :



Le Prix du Public pour la vidéo qui aura obtenu le plus de points (issus des votes, de la moyenne d'étoiles et du nombre de vues, toutes catégories confondues) ;



Les Prix du Jury Tous HanScène®, constitué de chacune des quinze entreprises partenaires, seront attribués à la meilleure vidéo de chacune des sept catégories ;



Le Prix TREMPLIN de la Mobilisation Etablissement, sera attribué aux trois centres de formation qui auront mobilisé le plus de votants au sein de leur propre établissement (étudiants, professeurs, administratifs) au prorata de l'effectif de l'établissement ;



Le Prix Jeune Pousse attribué également par le Jury Tous HanScène® récompensera la meilleure vidéo réalisée par les lycées ;



Le Prix Cinéma sera attribué par UGC Image à la meilleure réalisation « cinématographique ».





