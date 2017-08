Pour un accès dans les transports en commum, Moovit n'épargne personne

La dernière amélioration de Moovit, application leader mondiale du transport urbain, apporte un concentré de fonctionnalités destinées aux personnes handicapées.

Les personnes en situation de handicap dans la ville de Paris pourront maintenant se servir des transports publics plus aisément grâce à l'application Moovit, leader mondiale du transport urbain, qui vient aujourd'hui d'annoncer la mise en place du service le plus complet existant de planification d'itinéraires pour les personnes à mobilité réduite.



Le dispositif d'accessibilité à destination des usagers handicapés des transports en commun installé à présent dans l'application, complète l'offre dominante du marché que propose l'entreprise. L'année passée, l'application s'est dotée du système VoiceOver / TalkBack, qui aide les malvoyants en fournissant des indications vocales claires, comme par exemple la descente du train. Plus récemment, l'application s'est pourvue de boutons plus larges situés dans la barre d'outils pour aider les utilisateurs à la motricité restreinte.



Cette nouveauté ne fait que renforcer la position dominante de l'application sur le marché en délivrant des informations claires aux usagers des transports à la mobilité réduite, comme par exemple les itinéraires aux accès sans marches entre la rue et le train, et la présente d'ascenseurs sur le trajet lorsque nécessaire.



Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs de l'application se déplaceront dans le réseau de transport urbain de la manière la plus efficace possible : les voyageurs à la mobilité réduite se déplaceront du point A au point B grâce à un itinéraire totalement accessible en fauteuil roulant.



« Que l'on soit malvoyant, à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, on ne devrait pas avoir de difficultés à utiliser les transports en commun aujourd'hui en 2017. Moovit s'assure le plus possible que ces difficultés soient surmontées, » affirme le vice-président, Yovav Meydad. « En implantant ces fonctionnalités d'accessibilité assurément importantes dans Paris, nous serons à présent capables d'aider toujours plus d'utilisateurs à se mouvoir dans le réseau de transports urbain avec aisance. »



Moovit est disponible gratuitement sur iOS, Android et Web dans plus de 1 400 villes, dans 77 pays à travers le monde, et peut être utilisé en 43 langues.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse