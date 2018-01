Accessibilité. Journée « Spectacle vivant et handicap en Europe »

Une journée organisée dans le cadre du Festival Reims Scènes d'Europe, avec le soutien de la DRAC Grand Est et de la Comédie de Reims - Centre Dramatique nationale, le jeudi 15 février 2018 à Reims.



Aujourd’hui, dans un trop grand nombre de structures médicosociales l’accès à la culture, et particulièrement au spectacle vivant, est vécu comme une activité « occupationnelle consommable » et non comme un moyen pouvant être le point de départ d’évolutions majeures dans le projet de vie et donc dans l’épanouissement des personnes accompagnées. C’est en partant de ce constat qu’en 2014 un collectif composé d’acteurs culturels, d’associations du champ du handicap et de personnes à mobilité réduite marnais est né pour réfléchir à ce changement de regard.



Cette journée fait suite à ces réflexions. Elle n’est pas une fin en soi mais bien le début d’une prise de conscience qui doit faire bouger les lignes.



Lieu

Jeudi 15 février 2018 de 9h30 à 17h

Atelier de la Comédie de Reims - Centre dramatique national

13 rue Moulin Brûlé 51100 REIMS

Entrée gratuite, sur inscription (avant le 7 février 2018) à : culturehandicapmarne@gmail.com



Programme

09h30 - 12h30 : allocutions d’Ouverture

Intervention de Monsieur André Fertier, président du Cemaforre (Pôle européen de l'accessibilité culturelle)

Table ronde « Spectacle vivant et Handicap, ils ont osé… »

12H30 - 14H00 : repas offert sur place

14H00 - 15H45 : groupes de travail thématiques, au choix :

Comment participer à la vie culturelle ?

Comment participer à une pratique artistique amateur ?

Comment participer à une pratique artistique professionnelle ?

15H45 - 16H00 : pause

16H00 - 16H45 : restitution des Groupes de travail

16H45 - 17H00 : clôture de la journée



Le Cemaforre - Pôle européen de l'accessibilité culturelle



Fondée en 1985, l’association Cemaforre (Pôle européen de l'accessibilité culturelle) a pour but de développer et de promouvoir l’accès aux loisirs et à la culture pour tous, et tout particulièrement pour les personnes en difficulté pour des raisons de santé ou de handicap (moteur, sensoriel, psychique ou mental). Depuis 2000, l’association s’est structurée en Centre national de ressources pour l’accessibilité des loisirs et de la culture avec le soutien des Ministères de la Culture, de la Santé et des Solidarités.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse