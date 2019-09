BILAN | article publié le, 17/09/19 0 réaction

Accessibilité des programmes de télévision aux personnes handicapées et représentation du handicap à l’antenne

Le CSA constate une dynamique positive de certains diffuseurs en 2018.

La loi confie au CSA le soin de veiller à l'accessibilité des programmes télévisés aux personnes handicapées et à la représentation du handicap à l'antenne. Comme chaque année et conformément à ses missions, le Conseil a assuré, en 2018, un suivi du respect des obligations des chaînes en matière d’accessibilité des programmes télévisés aux personnes souffrant de déficience auditive ou visuelle. Il a également poursuivi son action pour améliorer la représentation du handicap à l’antenne.



Le CSA constate une dynamique positive de certains diffuseurs en 2018



En 2018, si les marges de progression sont encore nombreuses concernant l’accessibilité des programmes et la représentation du handicap dans les médias audiovisuels, il est toutefois relevé que certains diffuseurs ont inscrit, sous forme de réalisations pérennes, les questions liées aux handicap et à l’accessibilité dans leur projet d’entreprise, impulsant ainsi une dynamique en la matière (ex : développement d’une solution informatique permettant aux personnes en situation de handicap visuel d’accéder facilement à leurs postes de travail, dialogue régulier avec les associations concernant la qualité des programmes sous-titrés ou traduits en Langue des Signes Française, etc.).



Ainsi, le rapport rend compte :



> Du respect des obligations des chaînes en matière d’accessibilité des programmes

> De l’état de la représentation du handicap à l’antenne

> Des actions réalisées par le Conseil en 2018 en matière d’accessibilité

> Des actions que le CSA entend mener en 2019





