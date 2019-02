ÉTUDE | article publié le, 31/01/19 0 réaction

L’accompagnement à domicile des enfants et des adolescents en situation de handicap

Le développement d’une offre de services pour une société inclusive.

La Fédésap a créé l’Observatoire national du domicile afin de fournir à l’ensemble des acteurs, publics comme privés, des données nécessaires à l’analyse des enjeux et à la prise de décisions. Cet Observatoire a pour vocation d’être un lieu de partage d’informations et de réflexions sur l’orientation des politiques publiques en direction de l’aide à domicile. Ses travaux portent sur l’ensemble des acteurs intervenants dans l’écosystème de la personne aidée à domicile. Ainsi, la Fédésap se positionne comme une fédération professionnelle qui contribue au débat public en fournissant des données quantitatives et qualitatives pour mieux questionner les enjeux du bien vieillir et de la vie autonome chez soi.



La dernière étude réalisée par l’Observatoire national du domicile, portait sur les tarifs APA fixés par les Conseils départementaux (CD) dans le cadre du mode prestataire.



Pour cette nouvelle étude, l’Observatoire a souhaité réaliser une étude sur la garde et l’accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap à domicile.



L’objectif est de mieux connaître les pratiques des services d’aide à domicile dans le cadre de la garde et de l’accompagnement des enfants en situation de handicap, pour ensuite mieux informer les parents sur les modalités de recours à des services d’aide à domicile, et développer des prestations adaptées à leurs attentes.



Il existe différents rapports portant sur les besoins des enfants en situation de handicap. Cependant, la majorité concerne l’accueil en établissement et la garde et l’accompagnement à domicile sont peu abordés.



Le rôle des Services à la Personne auprès de ce public reste méconnu :



Quelles sont les expériences innovantes et les bonnes pratiques des services à la personne en matière de garde et l’accompagnement des enfants en situation de handicap ?



Quels sont les leviers et les freins au développement de cette offre de service à domicile et/ou à partir du domicile ?



Les données présentées dans cette étude, ont été recueillies par un questionnaire en ligne, diffusé en mars 2018 et destiné aux responsables de services d’aide à domicile. Au total, 243 réponses ont ainsi été collectées.



L’étude a été complétée par des entretiens réalisés auprès des principaux acteurs participant à l’accompagnement à domicile des enfants en situation de handicap : parents, auxiliaires de vie, psychologues, responsables de service et dirigeants d’entreprises de services à la personne ayant développé une offre de prestation spécifique pour les enfants en situation de handicap.



La première partie de l’étude permet de mieux connaître l’activité des services d’aide auprès des enfants et des adolescents en situation de handicap.



La seconde partie aborde plus précisément les différentes adaptations qu’il apparaît nécessaire de mettre en place pour répondre aux besoins spécifiques auprès de ce public.



Enfin, dans une troisième partie des pistes de réflexion sont avancées pour favoriser le développement d’une offre de service dédiée à l’accompagnement à domicile des enfants en situation de handicap.





