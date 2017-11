Accompagnement Handicap : quatre associations lauréates du prix Klesia

A l'Auditorium de l'Institut Pasteur, Klesia a récompensé quatre associations qui soutiennent et portent des projets en faveur des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Crédit image : institut Pasteur

Pour la 10ème année consécutive, Klesia a remis ses prix « Accompagnement Handicap ». L'occasion de mettre en lumière les meilleures initiatives d'associations en matière de prévention, d'insertion en emploi et de solidarité au bénéfice des personnes en situation de handicap.



A l'Auditorium de l'Institut Pasteur, l'entreprise a récompensé quatre associations qui soutiennent et portent des projets en faveur des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Les lauréats se sont vus remettre un trophée et une récompense de 15 000 euros selon 4 catégories : le prix Réussite, le prix Perspectives, le prix Emploi et le Prix Prévention. 5 000 euros supplémentaires ont été alloués au projet « coup de cœur » du public.



Acteur historique dans l'accompagnement au handicap et la dépendance, la société renouvelle cette année encore son attachement à l'égalité des chances en permettant à de nouveaux acteurs de porter des projets innovants et vecteur de solidarité.



Quatre associations ont été récompensées :



Prix emploi

Le Prix « Emploi 2017 » a été décerné à l'association « Re Travailler dans l'ouest » pour son projet d'accompagnement au retour à l'emploi des femmes en rémission de cancer et situation de handicap. Pour permettre ce retour à l'emploi, l'association travaille avec elles à l'émergence d'un nouveau projet professionnel plus adapté à leur nouvelle situation, ou à l'adaptation de leurs postes précédents. Composé de 5 phases – positionnement, bilan personnel, diversification des choix et mise en réseau, validation du projet, mise en œuvre – ce projet agit en véritable coach et leur permet de reprendre confiance en elles.







Prix prévention

Le Prix « Prévention 2017 » a été décerné à l'association « Aeim Adapei 54 » pour son innovation de chambres intelligentes. L'association utilise les nouvelles technologies afin de prévenir les risques de chutes et identifier tout changement d'habitude de vie. Cette technologie permet de mesurer les déplacements de la personne, tout en respectant son intégrité physique et psychologique. L'objectif est d'anticiper les évolutions motrices d'une personne en situation de handicap et ainsi l'accompagner tout au long de sa vie, pour prévenir la perte d'autonomie.







Prix Réussite

Le Prix « Réussite 2017 » a été décerné à l'association « Juris Santé » pour son projet d'accompagnement socioprofessionnel des adolescents et jeunes adultes. L'association souhaite aider les adolescents et jeunes adultes à se construire professionnellement et personnellement en choisissant un projet de vie adapté, intégrant les différentes conséquences de leur maladie. Cet accompagnement vise à favoriser leur (ré)insertion dans le système scolaire ou professionnel, le maintien dans l'emploi ou une réorientation.







Prix perspective

Le Prix « Perspective 2017 » a été décerné à l'association « Mes Mains en or » pour son projet d'application sur tablette accessible aux enfants déficients visuel. Cette nouvelle application permettra d'élargir l'offre culturelle grâce à son double accès ludique et éducatif. L'objectif est de renforcer l'autonomie de l'enfant et l'acquisition des apprentissages en cours et à venir. Le projet a notamment été co-construit avec des enfants et des professionnelles de la déficience visuelle.







L'Association « Mes Mais en or » s'est également vu remettre le prix Coup de Cœur décerné suite aux votes du public durant la cérémonie.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse