Accord sur le handicap 2019-2022 à la Poste : priorité au maintien en emploi

Pour nous, l’insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées est et doit être une priorité pour tous.

Le 10 mai 2019, un 7e accord en faveur des handicapés à La Poste d’une durée de 4 ans a été signé par FO, la CGT, la CFDT, la CFTC-CGC et l'UNSA.



Notre combat a permis de confirmer l’axe prioritaire du maintien en emploi des personnes handicapées, avec au moins 50 % du budget prévisionnel réservé aux financements des actions de maintien.



Elles concernent une meilleure prise en charge du handicap psychique et des maladies chroniques dans le collectif de travail, un renforcement de la formation des managers, une réinternalisation de certaines activités, un soutien aux postiers renforcé avec 4 ASA dont 1 pour les personnes souffrant de maladie chronique.



Une prise en charge de déplacement domicile/travail est facilitée par une proposition de solutions alternatives (rapprochement du lieu de travail, télétravail, co-voiturage…). C’est aussi un meilleur accompagnement de la reprise au travail des personnes handicapées revenant en temps partiel thérapeutique.



Ensuite, le recrutement des personnes handicapées est fixé à 650 personnes au minimum, dont 40 % en CDI. Les achats auprès du secteur adapté et protégé sont portés à 40 millions d’euros.



Quant au budget prévisionnel, 23 millions d’euros sont prévus pour financer les dispositions de l’accord. Ce dernier reste néanmoins conclu sous la conclusion suspensive de l’obtention de l’agrément par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi).







