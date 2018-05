L’Adapei var-méditerranée organise son gala caritatif le 14 juin 2018 au Château Maravenne, à La Londe-les-Maures

Pour la troisième année consécutive, l’Adapei var-méditerranée organise une grande soirée caritative jeudi 14 juin 2018, au Château Maravenne à La Londe-les-Maures, au profit de son fonds de dotation Handi’dot. En présence de Gérard Darmon, d’Eglantine Eméyé et de Guillaume Gomez, chef cuisinier du Palais de l’Elysée, notre objectif est de sensibiliser les participants aux projets que nous voulons mener en faveur de l’inclusion des personnes handicapées.



Une soirée placée sous le signe de l’inclusion et de la solidarité



Cette soirée sera placée sous le signe de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, une orientation prioritaire dans l’action de l’Adapei var-méditerranée. L’association gère aujourd’hui 36 établissements spécialisés pour toute personne vulnérable, du plus jeune âge jusqu’à la fin de vie. Au cours de cette soirée seront présentées les actions innovantes menées par l’association, en collaboration avec les entreprises de la région qui ont décidé d’agir en faveur du handicap. De l’apprentissage jusqu’à l’intégration du milieu ordinaire, chacun peut jouer un rôle pour une société plus inclusive.



Une cause fédératrice et des personnalités de renom



Des personnalités reconnues pour leur implication dans le domaine du handicap seront présentes et viendront témoigner, tout au long de la soirée de leur expérience personnelle.



Guillaume Gomez, chef cuisinier du Palais de l’Elysée, et fervent défenseur de l'insertion des personnes en situation de handicap. Il vient notamment de préfacer Je cuisine un jour en bleu, un livre unique en son genre, né de la rencontre de l’auteur-conférencier autiste Josef Schovanec et de Claude Carat. Ce dernier sera également présent lors de cette soirée.



Gérard Darmon, déjà présent en 2016 pour soutenir la création de la première maison de répit pour enfants autistes sur le département (Pierrefeu-du-Var).



Eglantine Eméyé, présentatrice de télévision et maman d’un enfant handicapé, à nos côtés depuis la toute première édition de ce gala.



La soirée débutera avec le spectacle « Le bal des pompiers » de Laurent Savard, père d’un enfant autiste et qui a décidé de raconter avec humour sa vie de tous les jours. Elle sera suivie d’un dîner de prestige préparé par Roland Paix, partenaire de l’événement.



A qui s’adresse ce dîner de gala ?



Ce dîner s’adresse à tous ceux, particuliers et entreprises, qui souhaitent affirmer leur soutien à l’Adapei. Vous pourrez exprimer votre soutien à nos actions en réservant un couvert (250 €) ou une table de 10 (2 000 €). Le règlement peut s’effectuer par chèque ou en ligne sur le site helloasso.



L’achat d’une place ouvre droit à une réduction d’impôt (le prix d’un couvert revient à 85€).





