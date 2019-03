LOI | article publié le, 14/03/19 0 réaction

Adoption au Sénat de la proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

Aujourd’hui, entre 8 et 11 millions de Français œuvrent chaque jour auprès d’un proche se trouvant en situation de maladie, de handicap ou de dépendance.

Mardi 13 mars 2019, en deuxième lecture, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants, déposée par Madame Jocelyne GUIDEZ (sénatrice de l’Essonne).



L’article 1er oblige les branches à négocier sur la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle de l’aidant. L’article permet également de les rendre prioritaires au compte personnel de formation.



L’article 5 étend le relayage aux agents publics. Cela favorisera le déploiement de l’expérimentation et redonnera du temps de répit aux aidants.



L’article 5 bis permet à la conférence des financeurs d’utiliser une partie des ressources qui lui sont allouées par la CNSA pour financer des actions en faveur des proches aidants.



L’article 6 permet une identification de l’aidant et de l’aidé en inscrivant leur nom sur le dossier médical partagé.



Ainsi, avec ces quatre articles, cette proposition de loi entend répondre à deux objectifs majeurs : favoriser une meilleure reconnaissance du proche aidant et faciliter son identification.



Le texte devrait être définitivement examiné à l’Assemblée nationale avant l’été. Le soutien de tous, en particulier des députés de tout rang et du Gouvernement, est une nécessité pour ces aidants qui attendent l’adoption de cette première série de mesures.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

